El municipio de Almirante Brown acompaña a deportistas locales

El diputado provincial Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, mantuvieron un encuentro con el deportista de alto rendimiento de Longchamps Emmanuel Iódice y le transmitieron el acompañamiento del Municipio browniano para que continúe avanzando con nuevos desafíos deportivos. En el caso de Emmanuel Iódice, el apoyo tiene como objetivo solventar la adquisición de la indumentaria requerida para los entrenamientos y las competencias en las cuales participará, entre ellas un triatlón en la ciudad de Florianópolis (Brasil) representando a Argentina y a nuestro distrito de Almirante Brown. Cascallares y Fabiani coincidieron en elogiar al triatleta oriundo de Longchamps y lo caracterizaron como ejemplo de sacrificio y de superación en el deporte. La entrega se concretó en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia y contó con la presencia del presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa, y el delegado de la localidad de Longchamps, José María Vera.

