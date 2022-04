Cascallares: “Abrimos el túnel del paso bajo nivel de San Martín y ahora completamos la obra”

El diputado provincial Mariano Cascallares, anunció que en las últimas horas se procedió a la apertura del túnel del Paso Bajo Nivel de la avenida San Martín, lo que permitió que ya estén circulando a ambos lados de las vías camiones y máquinas avanzando a todo ritmo con esta obra histórica. “Estamos recorriendo el primero de los tres Pasos Bajo Nivel que tenemos en marcha en nuestro distrito. Se encuentra sobre la avenida San Martín entre las localidades de Burzaco y Adrogué. Posee rampas de 400 metros de largo y una altura de hasta 5,10 metros (el máximo gálibo habilitado en el Mercosur) permitiendo la circulación de vehículos particulares y del transporte local como colectivos y también de camiones”, indicó Mariano Cascallares. El legislador bonaerense aseguró que la obra “va a transformar positivamente al transporte local generando fluidez y mejorando la transitabilidad y la accesibilidad en todo nuestro distrito”. Mariano Cascallares, quien recorrió el Paso Bajo Nivel junto al intendente interino Juan Fabiani, destacó que esta obra clave para todos los brownianos es realidad merced al trabajo articulado con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera; y con el titular de Trenes Argentinos y de Trenes Argentinos Infraestructura, Martín Marinucci. “Vamos a agilizar la circulación de más de 25 mil vehículos diarios eliminando la siniestralidad potencial del paso a nivel actual, mejorando la seguridad vial, reduciendo la congestión vehicular en la zona, optimizando las frecuencias ferroviarias y reduciendo la contaminación auditiva y la polución”, indicó finalmente Mariano Cascallares quien aseguró que la culminación de la obra está cada vez más cerca. Con el Paso Bajo Nivel de San Martín se generan soluciones para todos los actores de ese nudo vial: automovilistas, peatones, vecinos de la zona y las formaciones del Ferrocarril. En paralelo el Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Gobierno Nacional, avanza con la construcción de otros dos Pasos Bajo Nivel en el cruce de Dihel y las vías en Longchamps y en el cruce de Presidente Perón y las vías en Rafael Calzada. Y las obras viales se complementan con el Viaducto que se construye sobre Ruta 4 a la altura de la Rotonda de Los Pinos.

