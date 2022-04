“Nos dirigimos a una catástrofe”: la advertencia del científico arrestado por encadenarse a la puerta de un banco

Peter Kalmus, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, enunció entre lágrimas la semana pasada un discurso en Los Ángeles para advertir sobre los peligros del cambio climático. El pasado 6 de abril el científico protestó junto con otros colegas en la entrada de un banco de JP Morgan Chase, por lo que fue arrestado. “Elegimos JP Morgan Chase porque, de todos los bancos de inversión del mundo, JP Morgan Chase financia la mayoría de los nuevos proyectos de combustibles fósiles . Como explica el nuevo informe del IPCC, las emisiones de la infraestructura de energía fósil actual y planificada ya son más del doble de la cantidad que empujaría al planeta a más de 1,5 °C de calentamiento global, un nivel de calentamiento que traerá un calor mucho más intenso, fuego, tormentas. , inundaciones y sequías que los actuales 1,2°C” publicó The Guardian según las declaraciones de Kalmus, quien ya se encuentra en libertad. El investigador de la NASA ha advertido que la descomposición de la Tierra es mucho peor de lo que la población en general cree y que a este paso, el calentamiento derivado de la quema de combustibles fósiles pone en riesgo “todo lo que amamos”. “Si todos pudieran ver lo que veo venir, la sociedad cambiaría al modo de emergencia climática y terminaría con los combustibles fósiles en solo unos años. Kalmus señaló que él mismo ha reducido sus emisiones un 90% al dejas de usar aviones e invitó a la población de todo el mundo a tomar conciencia sobre el problema y tomas acciones para enfrentarlo. Las acciones en Los Angeles forman parte de una campaña internacional organizada por un grupo de científicos preocupados llamado Rebelión científica , que involucra a más de 1,200 científicos en 26 países y cuenta con el apoyo de grupos climáticos locales.

