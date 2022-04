Cascallares y la Fundación Banco Provincia dieron impulso al plan de gestión menstrual junto a estudiantes brownianas

El diputado bonaerense Mariano Cascallares encabezó junto con el vicepresidente de la Fundación del Banco Provincia, Alejandro Alegretti, el acto de entrega de 2 mil copas menstruales a 260 alumnas de escuelas públicas de gestión estatal brownianas, en el marco del Plan de Gestión Menstrual en marcha en nuestro distrito. El evento se realizó en el Salón Soldi de la Casa Municipal de la Cultura y contó con la participación de la gerenta general de la Fundación del Banco Provincia, Fabiana Rubinstein; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán. El Plan de Gestión Menstrual contempla en esta etapa la entrega de 2 mil copas menstruales a alumnas de las 86 escuelas públicas de gestión estatal del distrito a través de la Fundación Banco Provincia y de dispensers con toallas descartables y de tela, además de la realización de charlas de capacitación destinadas a docentes y estudiantes. En muchos casos las toallas reutilizables son producidas por emprendedoras brownianas. La iniciativa se enmarca en el Plan Municipal de Gestión Menstrual aprobado a fines del 2020 por el Concejo Deliberante local, que busca dar respuesta directa a una problemática por la que atraviesan estudiantes de nuestro distrito, ya que según datos oficiales una de cada cinco adolescentes y niñas faltan a la escuela durante su ciclo menstrual por no acceder a los elementos de higiene personal. Si bien el Plan de Gestión Menstrual desarrollado en Almirante Brown aborda fundamentalmente la problemática del acceso a los productos sanitarios por parte de las mujeres menstruantes, también apunta a la concientización acerca de la utilización de elementos que sean sustentables con el medioambiente y con la salud. “Es importante que sigamos potenciando este programa tan importante que permite que muchas estudiantes no dejen de lado sus estudios, sobre todo por tener un Estado presente ante las desigualdades. Quiero agradecer a todo el equipo de la Fundación Banco Provincia por la articulación y decirles que vamos a seguir trabajando para potenciar el protagonismo de los y las jóvenes porque ellos más que el futuro son nuestro presente”, sostuvo Cascallares. Alegretti, en tanto, apuntó que “esta iniciativa se da en el marco de un trabajo para visibilizar esta problemática en cuanto al acceso de los productos de higiene necesarios ya que hay una diferencia muy grande en los gastos que tienen las personas menstruantes”. “Hoy el Estado está presente”, dijo. De la jornada participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Leda Quintana, y la subsecretaria a cargo del Instituto Municipal de Economía Social, Ivanna Rezano. También dijeron presente el subsecretario de Planificación, Prevención y Promoción de la Salud, Leandro Degese; las concejalas Cecilia Cecchini y Andrea Bonetto y la representante de la Dirección Provincial de Secundaria, Celeste Astorga, además de consejeros escolares, inspectores, directivos, docentes y alumnas.

