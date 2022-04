Este fin de semana llega la muestra “Kustom & Street Art” a Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown anunció que la Casa Municipal de la Cultura y los espacios aledaños en Adrogué serán escenario de una nueva edición de la muestra “Kustom & Street Art” el próximo fin de semana. La entrada, como es habitual, será libre y gratuita para todo público. Se trata de una exposición en la que se fusionan la cultura y el arte callejero. En sus ediciones anteriores alcanzó muy buena repercusión y concurrencia de público, que puede observar a los artistas trabajando en vivo en sus creaciones. En efecto, el sábado 23 y domingo 24 en el centro cultural de la calle Esteban Adrogué N° 1224 prestará sus instalaciones para la muestra que reúne a los grandes artistas de la cultura Kustom, género que abarca variadas expresiones de arte urbano y callejero, desde exposición de autos, motos, skate y otros objetos customizados o intervenidos por los artistas, pasando por numerosos stands, tatoo, intervenciones artísticas, bandas y performances en vivo, entre otras atracciones. “Invitamos a nuestras vecinas y vecinos a participar de esta muestra que se inscribe en la variada agenda cultural que estamos desarrollando en las localidades y en los barrios de nuestro querido distrito”, indicó Mariano Cascallares. Desde el Instituto Municipal de las Culturas se informó que la muestra se podrá visitar y recorrer ambos días en el horario de 13 a 20, estimándose que aproximadamente a las 17 las actividades en la Casa de la Cultura estarán en su apogeo por la cantidad de público participante.

