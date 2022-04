Crece el “Circuito de Ahorro Brown” con productos de calidad a precios accesibles

El Municipio de Almirante Brown promueve el fortalecimiento de la economía social con múltiples encuentros y ferias de comercialización de productos de primera calidad a precios accesibles en diferentes sectores del distrito. El programa “Circuito de Ahorro Brown” conecta los distintos canales de mercadeo permitiendo que los consumidores adquieran elementos de calidad a precios muy convenientes y de forma directa con los productores de Brown. La propuesta puesta en marcha a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional y el Instituto Municipal de la Economía Social, prevé para el mes de abril el itinerario que se describe a continuación. “Seguimos generando instancias de comercialización a partir del Circuito Ahorro Brown, una propuesta que impulsamos para cuidar a los productores locales y también a los consumidores”, indicó el intendente interino Juan Fabiani, al tiempo que Mariano Cascallares añadió: “Ahora más que nunca es momento de cuidar el bolsillo de nuestras vecinas y vecinos brownianos”. El “Mercado en tu Barrio” llega de 9 a 14 horas todos los martes y viernes a la estación ferroviaria de Longchamps, lado Este. En tanto los miércoles a la Plaza San Cayetano de Burzaco, ubicada en Terrero entre Uruguay y Sempere. También en Burzaco, la iniciativa se replicará el 21 de abril en Plaza Japón (Orfilia Rico y Miguel Fausto Rocha) y 14 y 28 en la Plaza Mastrángelo (Prieto y Derqui). Por otro lado, la “Feria de Productores Rurales”, estará disponible de 9 a 14 todos los viernes en Plaza Cerretti de Adrogué (Toll y Bouchard), y los sábados en la Granja Educativa Municipal de la localidad de Ministro Rivadavia (Juan B. Justo 1000) de 9 a 17 horas. Otro de los puntos de comercialización es el “Mercado Multiplicar”, que está abierto de lunes a sábados de 9 a 14 horas, en el Centro de Desarrollo Productivo Incuba Brown, ubicado en la intersección de Uruguay y Cruz del Sur en Burzaco. En el lugar las vecinas y vecinos pueden comprar verduras, frutas, productos de almacén y de dietética, lácteos y panificados. Por último, los viernes cada quince días, la “Feria de la Economía Social”, llegará a diferentes puntos itinerantes del distrito. Se puede conocer el cronograma a través de la cuenta de Instagram @Economiasocialbrown. Cabe señalar que el Municipio de Almirante Brown promueve el desarrollo de los encuentros de comercialización con el objetivo de generar una cadena que beneficia a productores y consumidores que adquieren productos de calidad a precios accesibles.

