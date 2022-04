La Universidad Nacional Guillermo Brown lanza cursos y talleres gratuitos

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) informó que se encuentra abierta la inscripción a la segunda edición 2022 de los Cursos y Talleres organizados por la Secretaría de Extensión y Bienestar de la Casa de Altos Estudios de nuestro distrito. Estos Cursos y Talleres se caracterizan por ofrecer una amplia oferta de temáticas, y por ser gratuitos y abiertos a toda la comunidad. Entre las opciones disponibles se destacan: Introducción al manejo de drones

Introducción al abordaje a los consumos problemáticos Introducción a la elaboración de cerveza artesanal en casa Masculinidades Taller de uso y cuidado de la voz Excel: fórmulas y funciones Herramientas para el marketing y la comunicación digital Ceremonial y Protocolo Seguridad Industrial Comunicación 360 para Pymes, emprendedores y ONGs Se indicó que excepto el curso de “Introducción al manejo de drones” que será semipresencial, la modalidad continuará siendo virtual, a través de aulas del campus y con encuentros sincrónicos por medio de las plataformas Zoom y Meet. Quienes cumplan con los requisitos de participación, recibirán las certificaciones correspondientes. El diputado provincial Mariano Cascallares sostuvo que “estamos orgullosos de nuestra querida Universidad Nacional Guillermo Brown que posee 12 carreras y más de 4 mil alumnas y alumnos. Y avanzamos junto a la Nación con las obras en la Quinta Rocca de Burzaco para que la Universidad sume la infraestructura que necesita de cara al futuro”. Finalmente, desde la UNaB precisaron que para inscribirse se deberá completar el siguiente formulario: https://forms.gle/Tza3Sy4hjErQooBo8 En el siguiente link se encontrará toda la información detallada sobre cada uno de estos Cursos y Talleres: UNaB – Universidad Nacional Guillermo

