Alerta por tormenta y granizo en 16 provincias: 240 ciudades afectadas en todo el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que hoy, miércoles 23 de marzo de 2022, puede haber tormentas localmente fuertes, con posible caída de granizo en poco más de 240 ciudades, distribuidas en 16 provincias de todo el país, entre ellas Buenos Aires. “El área será afectada por tormentas, algunas fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente”, informó el SMN. Las provincias más complicadas son Corrientes y Misiones, que tienen alerta naranja. El resto todos con alerta amarilla. La provincia de Buenos Aires es la que más ciudades tiene afectadas y por ahora no está incluida la zona del AMBA. Ciudad por ciudad, dónde puede granizar Buenos Aires Norte de Bahía Blanca – Oeste de Patagones – Oeste de Villarino – Puan – Zona baja de Coronel Pringles – Zona baja de Coronel Suárez – Zona baja de Saavedra – Zona baja de Tornquist

Costa de Bahía Blanca – Costa de Coronel Dorrego – Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales – Costa de Villarino – Monte Hermoso

Adolfo Gonzales Chaves – Centro de Lobería – Norte de Coronel Dorrego – Norte de Necochea – Norte de San Cayetano – Norte de Tres Arroyos

Adolfo Alsina – Daireaux – Guaminí – Pellegrini – Salliqueló – Trenque Lauquen – Tres Lomas

Azul – Rauch – Tapalqué – Zona baja de Benito Juárez – Zona baja de Tandil

Ayacucho – Balcarce – General Guido – Maipú – Noroeste de General Juan Madariaga – Noroeste de Mar Chiquita – Oeste de General Pueyrredón

Costa de Lobería – Costa de Necochea – Costa de San Cayetano – Costa de Tres Arroyos

Costa de General Pueyrredón – Costa de Mar Chiquita – General Alvarado

General Alvear – General Belgrano – General Paz – Las Flores – Lobos – Monte – Navarro – Roque Pérez – Saladillo

Alberti – Bragado – Chivilcoy – General Viamonte – Nueve de Julio – Veinticinco de Mayo

General La Madrid – Laprida – Olavarría

Adolfo Alsina – Daireaux – Guaminí – Pellegrini – Salliqueló – Trenque Lauquen – Tres Lomas

Arrecifes – Capitán Sarmiento – Carmen de Areco – Chacabuco – Colón – General Arenales – General Pinto – Junín – Leandro N. Alem – Lincoln – Pergamino – Rojas – Salto

Baradero – Ramallo – San Nicolás – San Pedro Santa Fe Caseros – General López

Constitución – Iriondo – Rosario – San Lorenzo

Belgrano – Castellanos – Las Colonias – San Martín

Garay – La Capital – San Jerónimo

Nueve de Julio – San Cristóbal – San Justo

General Obligado – San Javier – Vera

