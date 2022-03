Fabiani participó del emotivo homenaje a los mártires de la “Masacre de Pasco”

Al cumplirse el 47º aniversario de la denominada “Masacre de Pasco”, el intendente interino Juan Fabiani participó de un sentido homenaje a los jóvenes militantes que fueron secuestrados y fusilados -por un comando de la Triple A- en José Mármol, lugar donde se emplazó un cartel para mantener viva la memoria. “Aquí, el 21 de marzo de 1975 integrantes de la organización criminal Triple A asesinaron y dinamitaron los cuerpos de compañeros y compañeras que vivieron y lucharon por una Patria justa, libre y soberana”, es el texto de la proclama ubicada en Santiago del Estero y Sánchez, donde ocurrió la masacre. En el lugar, familiares de las víctimas, vecinos, militantes y funcionarios del Municipio participaron de la señalización del “sitio de la memoria”, con el descubrimiento del cartel para el recuerdo permanente en el barrio, en una tarea articulada con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio, organizaciones políticas sociales y organismos ligados a la memoria y los derechos humanos. En la ocasión luego de la lectura de un documento donde se narró el nefasto hecho, y de un minuto de silencio, entre otros, Patricia Gómez, Carlos Flores y Alejandro Lencina, hijos de algunas de las víctimas de la masacre, visiblemente emocionados agradecieron la iniciativa y una vez más reclamaron verdad y justicia por sus familiares. Por su parte, Fabiani que renovó el compromiso Municipal de seguir trabajando para conseguir justicia por los compañeros fallecidos, sostuvo que la mejor forma de recordarlos y honrarlos es “transformando la Patria” para que sea “más libre, más justa y más soberana” Participaron, entre otros, la diputada nacional María Rosa Martínez, la directora provincial de Programas para el Desarrollo Sociocomunitario en Derechos Humanos, Marina Vega, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el jefe de Gabinete del municipio, Leandro Battafarano; la Secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, el ex intendente Municipal derrocado por el Golpe (1975), D. Julio Busteros, la ex Presidenta del Honorable Concejo Deliberante (1975), Estella Maris Orzoni, el subsecretario de Desarrollo y DD. HH., D. Adrián Arano, la directora General de Promoción y Protección de los DD.HH., Débora Casado, la delegada de Mármol, Valeria Ramallo, entre otros. En la ocasión, la artista plástica Melina Gutiérrez pintó un mural en homenaje. La noche del 21 de marzo de 1975 militantes en su mayoría de la Juventud Peronista (JP) fueron secuestrados de sus casas, fusilados y dinamitados, por un comando de la Triple A. El hecho pasó a la historia como “La Masacre de Pasco” y, como todos los años, ex compañeros de las víctimas y familiares rinden homenaje y reclaman memoria, Verdad y Justicia.

