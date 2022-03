El municipio de Lomas entregó copas menstruales a todas las trabajadoras municipales

La menstruación es un factor de desigualdad económica para las mujeres, ya que no poder costear productos para gestionar el sangrado genera consecuencias graves en la salud. Con el objetivo de garantizar un acceso equitativo y brindar información precisa, el Municipio está entregando copas menstruales a todas las trabajadoras locales. “Vamos a entregar más de 4 mil copas a todas las trabajadoras municipales. Por eso estamos organizando encuentros y recorriendo cada dependencia para conversar con ellas sobre el derecho de gestar nuestra menstruación en forma saludable, económica y amigable con el ambiente”, señaló la intendenta interina, Marina Lesci, quien agregó: “Que las mujeres y personas menstruantes accedan a recursos de gestión menstrual saludables, sustentables y económicos es una decisión política en nuestro compromiso por transitar el permanente camino hacia la igualdad”. Junto a la Fundación Banco Provincia, ya hubo entregas en el Microestadio del Parque de Lomas, el Hogar Fátima Catán de Fiorito y el Centro de Operaciones del área de Seguridad. Además de tener un precio mucho menor que las toallitas o tampones, la copa menstrual es más ecológica y económica en el largo plazo. También tiene más capacidad para contener la sangre, por lo que no es necesario tener acceso a un baño constantemente. La menstruación fue históricamente invisibilizada y puesta en un lugar de tabú y estigma como si fuese algo vergonzoso. Es por eso que los colectivos y organizaciones feministas remarcan la importancia de fomentar la circulación de información y conocimiento. Desde 2017, la campaña Menstruacción propone la quita del IVA de los productos, provisión gratuita en espacios comunitarios y realización de investigaciones y socialización de datos que permitan tomar decisiones tanto públicas como privadas respecto a la gestión menstrual.

