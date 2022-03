Lanzan capacitaciones de RCP para docentes y alumnos de Lomas

Con el foco puesto en salvar vidas, desde el Municipio de Lomas de Zamora se vienen llevando adelante capacitaciones en técnicas de RCP a instituciones y vecinos durante los últimos años. En ese sentido, de cara al inicio de un nuevo ciclo lectivo, preparan capacitaciones destinadas a la comunidad educativa. Tanto desde la Secretaría de Salud, como de la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio, convocan a las instituciones educativas a que se sumen a la campaña de capacitación en técnicas de reanimación cardio pulmonar. En este caso, será destinado al primer año del secundario. El personal del Municipio recepcionará e informará a las autoridades escolares al 2054-506 (interno 205) o vía mail a edu.programaseducativosmlz@gmail.com. INTEGRAL Según informaron desde el área de Salud, durante el año pasado se dieron más de 80 capacitaciones diferentes: sobre protocolos de Covid, bioseguridad, enfermedades hepáticas, taller de dolor precordial, tuberculosis, importancia de la vacunación infantil, gestión menstrual y prevención de cáncer de mamas, RCP, OVACE, RCP Dea, primeros auxilios, apoyo vital básico, manejo de paro, manejo del paciente politraumatizado, vía aérea, entre otras. Las capacitaciones fueron dirigidas al personal de diferentes delegaciones municipales, hogares, personal de seguridad municipal, centro de jubilados, escuelas, clubes, dirigentes deportivos, jugadores de futbol de diferentes ligas, personal de seguridad, personal de enfermería del Hospital Gandulfo, personal de enfermería en general, administrativos, seguridad y técnicos del Hospital de Llavallol, entre otros.

