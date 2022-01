Empleados de comercio: cuándo es la reunión por el aumento de la paritaria

El sindicato inauguró una de las primeras revisiones paritarias de 2022, que tendrá un aumento adicional del 15%. Conocé a cuánto subirían los nuevos topes según la categoría. De esta manera, si efectivamente se logra un acuerdo, los empleados de Comercio finalizarán la paritaria 2021 -a la que corresponde esta revisión- con una mejora salarial por encima del 50%. Desde el gremio, en diálogo con InfroGremiales, expresaron: “La Federación está planteando un 15% como parte de la cláusula de revisión, en función del incremento de los precios”. MIRÁ TAMBIÉN Cómo quedó el sueldo mínimo para una empleada doméstica por hora en 2022 Ver ahora Aumento para empleados de comercio: ¿cuánto cobrarán según cada categoría? Es así que con la suba del 8% de enero, el salario mínimo de la actividad arranca en $ 70.770. A esto hay que sumarle el pago de una suma remunerativa que inicia en $ 4529, según la categoría de convenio. Finalmente, en febrero se aplicará el último tramo no remunerativo, que será del 8%. CUÁNTO COBRARÁN LOS EMPLEADOS DE COMERCIO CON EL AUMENTO DEL 15% Maestranza A: enero 75299.29 – febrero 79828.57

Maestranza B: enero 75517.23 – febrero 80059.62

Maestranza C: enero 76280.89 – febrero 80869.21

Administrativo A: enero 76117.39 – febrero 80695.88

Administrativo B: enero 76444.91 – febrero 81043.1

Administrativo C: enero 76772.19 – febrero 81390.07

Administrativo D: enero 77754.28 – febrero 82431.23

Administrativo E: enero 78572.45 – febrero 83298.61

Administrativo F: enero 79772.74 – febrero 84571.1

Cajeros A: enero 76390.07 – febrero 80984.96

Cajeros B: enero 76772.15 – febrero 81390.02

Cajeros C: enero 77263.19 – febrero 81910.6

Personal Auxiliar A: enero 76390.07 – febrero 80984.96

Personal Auxiliar B: enero 76935.65 – febrero 81563.36

Personal Auxiliar C: enero 78736.15 – febrero 83472.16

Auxiliar especializado A: enero 77045.04 – febrero 81679.33

Auxiliar especializado B: enero 78026.95 – febrero 82720.3

Vendedores A: enero 76390.07 – febrero 80984.96

Vendedores B: enero 78027.15 – febrero 82720.51

Vendedores C: enero 78572.45 – febrero 83298.61

Vendedores D: enero 79772.74 – febrero 84571.1

