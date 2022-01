Longchamps: avanzan las obras de saneamiento y agua potable en los barrios Vitun y Vipermu

El Municipio de Almirante Brown avanza a todo ritmo con las obras de saneamiento y agua potable de los barrios Vitun y Vipermu, en Longchamps, en un trabajo articulado con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, AySA y con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani explicaron que se colocó una nueva estación de bombeo y una planta de afluentes domésticos, que se suman a las nuevas redes de agua ya instaladas, lo que significa un paso trascendental para potenciar los servicios al barrio. “Seguimos trabajando con nuestr@s vecinos y vecinas de Vitun y Vipermu para que tengan los servicios de agua y saneamiento eficientes, a través de la articulación constante junto a UNOPS, AySA y el Ministerio de Obras Públicas. Actualmente las obras integrales en el barrio se encuentran en un estado de avance del 75 por ciento”, sostuvo Fabiani. Las intervenciones se llevan adelante en los barrios Vitun y Vipermu, los cuales estaban “discontinuados” de AySA porque contaban con tanques de agua y una planta depuradora propia, toda una infraestructura que caracterizaba a los complejos habitacionales construidos en la región hace más de cuarenta años. Sin embargo, como la infraestructura para brindar esos servicios se encontraba colapsada, los barrios no contaban con agua ni cloacas. Ante esta situación, en un trabajo con el Municipio de Almirante Brown, los vecinos y vecinas conformaron la Cooperativa Todos Unidos por el Barrio y comenzó un plan integral para que se realicen las obras de saneamiento necesarias. De esta manera, en un primer momento se avanzó en la colocación de casi 6 mil metros de cañería para renovar toda la red de agua potable, beneficiando a más de 4.000 vecinos y vecinas, mientras que en los últimos días se concretó la colocación de una nueva estación de bombeo y una planta de afluentes domésticos. El último punto de este proceso integral es la renovación del sistema eléctrico de los tanques de agua, cuyo inicio de obra se prevé para marzo. Una vez que esto esté concluido, las nuevas redes de agua serán habilitadas para que el barrio cuente con el servicio, como así también la puesta en marcha de la estación de bombeo y la depuradora para sanear por completo la zona, potenciando por completo el cuidado del medio ambiente y la salud de los vecinos y vecinas del barrio. Finalmente el diputado bonaerense Mariano Cascallares resaltó “el trabajo articulado y constante que se lleva a cabo con el único objetivo que los vecinos y vecinas de los barrios Vitun y Vipermu puedan tener los servicios esenciales para mejorar su calidad de vida, luego de años de espera”. Cabe destacar que en los últimos días Fabiani y Cascallares inauguraron en la zona un nuevo playón multideportes, situado en Languenheim entre Garín y Lima, el cual tiene como objetivo ser un espacio de encuentro más para esta querida comunidad browniana. Dicho espacio está pensado para la realización de distintos deportes, entre ellos fútbol, básquet, handball o voley, entre otros. El mismo cuenta con arcos, aros y una red en la zona central, además de iluminación con tecnología LED.

