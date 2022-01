Anses: todo lo que tenés que saber de las becas Progresar para jóvenes de 16 y 17 años

Anses abrió la inscripción al programa Progresar para jóvenes de 16 y 17 años. Hay tiempo para anotarse hasta el 31 de enero de 2022. A quiénes les corresponde Jóvenes que tengan entre 16 y 17 años. Requisitos Ser alumna/o regular. Si dejaste de cursar vas a tener que presentar una declaración jurada en la que te comprometés a retomar tus estudios.

Tus ingresos y los de tu grupo familiar no deben superar 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($96.000)

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI. Cuánto, cómo y cuándo cobro Consultá acá el monto de la beca. (incluyen el plus de conectividad).

Progresar se cobra durante todo el año (12 cuotas mensuales).

El 80% se cobra mensualmente y el 20% restante cuando acreditás que fuiste alumna/o regular.

El dinero se deposita en una cuenta bancaria y tendrás una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo.

Una vez aprobada la inscripción, podés consultar en Fecha y lugar de cobro cuándo comenzás a cobrar.

