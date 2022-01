Fabiani recorrió una empresa del Parque Industrial de Burzaco que creció y generó empleo en pandemia

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrió la planta de la empresa “Aqualaf” en el Parque Industrial de Burzaco, donde renovó la decisión política de acompañar y potenciar el sector productivo del distrito. Vale destacar que en plena pandemia esta industria local amplió sus instalaciones y aumentó la planta de personal generando nuevos empleos. La jornada se llevó adelante en la industria ubicada en Juan XXIII al 2900, donde Fabiani fue recibido por Omar Delio y Claudio Cañal, dos de los socios de la pyme que inició sus actividades en el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown en el 2015. Allí, Fabiani remarcó la impronta del Municipio de “continuar acompañando y potenciando a las industrias que forman parte de nuestro Parque Industrial, que cada día sigue creciendo, tanto en materia de producción como de incorporación de trabajadores y trabajadoras”. La industria “Aqualaf” se dedica a la fabricación de grifería de metal para baños y cocinas. Se trata de una marca que fue ganando participación en el mercado nacional gracias a sus productos de alta calidad y destacado diseño. Durante la visita recorrieron también el nuevo galpón que la industria puso en funcionamiento recientemente, alcanzando una superficie cubierta total de 5.000 metros cuadrados, donde trabajan cotidianamente más de 90 personas. De la actividad participaron el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini; el coordinador General de Comercio Exterior, Rodrigo Barandiarán, y el concejal Martín Borsetti, entre otras autoridades de nuestro distrito. En ese marco, Mariano Cascallares destacó que el sector productivo local no sólo tiene presente sino también un gran futuro “de la mano de nuestra Universidad Nacional Guillermo Brown que crece día a día formando estudiantes y generando nuevas carreras siempre vinculadas con nuestro Parque Industriales y con la producción browniana”.

Both comments and pings are currently closed.