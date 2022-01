Cascallares: “Este verano avanza la instalación de luces Led en barrios y localidades”

Siguen avanzando en Almirante Brown los operativos de recambio de luminarias en la vía pública con la instalación de las nuevas luces con tecnología Led. Incluso en algunos sectores -como tramos de la avenida República Argentina- se vienen colocando nuevas columnas de alumbrado público con los correspondientes artefactos, lo que mejora la iluminación en esas zonas en forma muy considerable. En ese contexto, Mariano Cascallares aseguró que “este verano avanza la instalación de luces Led en los barrios y en las localidades de nuestro distrito”, y añadió: “Junto a Juan Fabiani y a todo el equipo del Municipio se continúan colocando más de 30 mil luminarias nuevas al tiempo que ya se realizan relevamientos para avanzar con nuevas zonas”: Cascallares recordó que “este sistema de iluminación nos permite mejorar la visibilidad, ahorrar energía, e ir convirtiéndonos en un distrito más moderno y seguro. También realizamos un aporte concreto al cuidado del medio ambiente”. En ese contexto, en las últimas horas se viene avanzando muy fuerte con la instalación de luces Led en un importante tramo de la calle Alsina en la localidad de Claypole, una tarea que mejorará en forma considerable la visibilidad en toda esa zona de nuestro distrito. El actual diputado provincial indicó que “vamos a continuar relevando nuevas zonas e instalando las luces Led hasta completar la totalidad de los barrios de Almirante Brown”.

