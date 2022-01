Advierten que “estamos en una curva de crecimiento de casos nunca vista” pero que “bajó muchísimo la mortalidad”

El infectólogo del Hospital Muñiz y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), Lautaro De Vedia, se refirió al aumento de contagios de coronavirus y dijo que se trata de una curva de crecimiento “nunca vista” hasta ahora en el país, aunque destacó que “bajó muchísimo la mortalidad”. “Estamos en una curva de crecimiento de casos nunca visto, se duplican de un día para otro, con el agregado de que se está testeando poco, lo imprescindible”, dijo en diálogo con Radio Provincia el especialista, por lo que manifestó que “no descartaría que haya un 50 por ciento más de contagios”. No obstante, el médico destacó que “bajó muchísimo la mortalidad”. “Era 2,5% la mortalidad que teníamos y hoy es de 0,14% y no se justifica una vuelta a las restricciones. Hay que extremar recaudos, vacunarse, usar el barbijo y mantener la distancia, ventilados los ambientes, limitar los eventos masivos”, subrayó. En relación a la situación del personal de salud, sostuvo que “en los hospitales tenemos muchos médicos aislados por contactos estrechos y también parte del personal. Cuesta armar los equipos, porque el personal, además de estar agotado por el cansancio, también está complicado”. De cara al futuro de la pandemia, comentó que “tal vez vayamos a una gripe con esta variante o una próxima”. “Tal vez vayamos a una variante muy contagiosa pero que cada vez tiene menos efecto por el nivel de anticuerpos que se generó y la famosa inmunidad de rebaño”, completó.

Both comments and pings are currently closed.