El dolor de la mamá de Paula Martínez: “Estos violadores son asesinos porque te matan en vida. Ellos la llevaron a esto”

Este domingo encontraron sin vida a Paula Martínez, la joven de 23 años que había denunciado ser víctima de una violación grupal en diciembre de 2016 en Florencio Varela. Tras conocerse la noticia habló, Sandra, la mamá, y señaló a los acusados como responsables de la muerte de Paula. “Ella me dejó luchando sola pero voy a seguir y voy a conseguir prisión perpetua para estos asesinos”, expresó y remarcó: “Estos violadores son asesinos porque te matan en vida. Ellos la llevaron a esto”. El cuerpo de Paula fue hallado el domingo por la tarde y la hipótesis de los investigadores es que se suicidó. Sin embargo, su familia indicó que impulsarán una investigación sobre lo que ocurrió con ella. La mamá de la joven sostuvo que a su hija “la dejaron sola y así terminó”. “Ella pedía ayuda a todo el mundo, porque yo ya no podía ayudarla, sólo estar”, agregó. “Ella está en paz. Ya no sufre la tortura psicológica. Vamos a pedir que se haga una investigación a fondo de lo que ocurrió”, expresó. En 2019, Sandra ya había hecho explícito su pedido de justicia en un vídeo publicado en sus redes sociales, donde también pedía ayuda desesperadamente por su hija y exclamaba que “si Paula se muere la van a pagar todos”. “Quiero que caigan todos. Quiero que se haga justicia y que los responsables paguen. Pido ayuda porque estoy perdida, quebré, no puedo más y no voy a esperar que mi hija muera”, exigía en aquel posteo. La víctima había denunciado más 30 veces a los familiares de los detenidos por hostigamiento y amenazas de muerte: “Ella estaba con tratamiento psicológico, pero no tenía continuidad. ¿Cómo pretendían que ella la tuviera con todo lo que pasaba cuando salía de casa? Era andar caminando y nos filmaban, nos cruzaban, nos gritaban”, subrayó la madre. Los detenidos por el abuso sexual grupal que denunció la víctima en 2016 son Diego Domínguez, Gustavo Carbonel, Gonzalo Sandoval, Mauro Goncalbes y Guillermo Chávez, que serán juzgados en marzo de 2022.

