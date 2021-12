Vuelven abrir las inscripciones para estudiar en la Cruz Roja de Lomas

Las personas que se quedaron sin anotarse a algunas de las carreras que ofrece la Cruz Roja, sede Lomas podrán hacerlo a partir del 15 de febrero porque decidieron reabrir las inscripciones para los que se habían quedado sin esa posibilidad. En la sede local ubicada en Sáenz 749, Lomas se puede acceder a estudiar las tecnicaturas en enfermería, en homoterapia, en laboratorio de análisis clínicos, en radiología, formación profesional protésico dental y guardavidas. Los interesados podrán ingresar al plan de estudios de cada una de las carreras para informarse sobre las materias y horarios. Hasta el 15 de febrero hay tiempo de bajar el formulario de inscripción para presentarlo en la sede local. También se deberá llevar la documentación pertinente para poder acceder a la carrera elegida. A partir del 15 de febrero el horario y días de atención para recibir a los interesados serán los martes y miércoles de 10 a 12 y de 14 a 16. Se pide que para inscribirse se debe presentar en los días y horarios de atención, la ficha de inscripción completa con los datos y toda la documentación (sin excepción). En tanto, toda la información sobre las carreras, requisitos, documentación y forma de pago de cada una de las carreras se pueden encontrar en el siguiente link: https://bit.ly/3q3Uezy Bajo el lema de “Estudiá en Cruz Roja”, el espacio lanzó la nueva reapertura de la inscripción de sus carreras que cuentan con una trayectoria de 100 años educando en salud. Ante cualquier duda se puede enviar mensaje privado a través de las redes: https://www.facebook.com/cruzroja.filial.lomas o en Instagram: @cruzrojalomas.

