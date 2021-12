Diputados de la oposición firmaron un comunicado contra el pase sanitario

Un grupo de diputados opositores, entre ellos los libertarios Javier Milei y José Luis Espert y los macristas Pablo Torello y Fernando Iglesias, firmaron este miércoles un comunicado en rechazo al pase sanitario ya vigente en cinco provincias del país y a implementarse en todo el territorio nacional a partir del 1 de enero para incentivar a la población a vacunarse ante el avance de contagios de Covid-19 en el país. Entre los argumentos planteados en el comunicado conjunto se destaca que “no existe fundamento científico que avale tal medida ante la actual situación sanitaria” y la no obligatoriedad de la vacunación. Asimismo, los diputados sostuvieron que la implementación del pase sanitario “sólo crearía una nueva situación caótica y de pérdida de credibilidad de las instituciones, así como gastos millonarios de las arcas del estado”. El comunicado fue difundido en redes sociales momentos antes que el Ministerio de Salud de la Nación diera a conocer en el último parte un aumento significativo de los casos, con un total de 11.121 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas en Argentina y 11 fallecidos. Los diputados opositores también advirtieron que la medida “violenta lo regulado en la Carta Magna, atenta contra lo establecido en el Código Civil y Comercial y se evidencia en colisión con el Código Penal” y agregaron que “transgrede las leyes 27491, 27573 y 26529”. Y expusieron que “inquirir, controlar, aterrorizar y discriminar son prácticas ‘regresivistas’ que no fueron aplicadas en ningún período democrático y mucho menos cuando hubo situaciones de emergencia sanitaria ‘reales’ “. Además, señalaron que “la intimidad y privacidad de los actos individuales debe ser protegida y respetada por todos, y principalmente por el Estado”. El documento está firmado por 19 diputados, entre ellos, Javier Milei (La Libertad Avanza), José Luis Espert (Avanza Libertad), Carolina Píparo (Avanza Libertad), Pablo Torello (PRO), Gerardo Milman (PRO), Fernando Iglesias (PRO), entre otros.

Both comments and pings are currently closed.