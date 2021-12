Alegría anécdotas y mucha emoción en el “Compartiendo Sueños” realizado en Villa Amelia por el Frente Ciudadano Lomense

Con la presencia de las concejalas Victoria López y Vilma González; el delegado de Villa Lamadrid Rogelio “Colimba” Caceres y la participación de un gran número de vecinos

Cómo lo había prometido la concejal González de consagrarse edil en el distrito volverían al lugar en un marco de celebración y festejo.

Y fue así que nuevamente Villa Amelia se vistió de fiesta con un centenar de vecinos participando de la misma. Allí González contó: “Es una emoción enorme, yo me crié acá y pase todo, conozco todo, nadie me puede contar nada, conozco la inundación, y llegó el dia en que uno de los sueños de tantos años se cumple que es llegar a estar en una banca y representarlos” a la vez que añadió “debo agradecer a Martin Insaurralde por lograr esta unidad en beneficio de todos los vecinos”.

Consultada sobre cuál sería su mensaje para todas las familias para estás fiestas la nueva edil expresó “Primero que nos concienticemos, que estamos viviendo una pandemia, y que hablemos con él vecinos que nos vacunemos que esto nos permite pasar una navidad con salud cómo nos merecemos y por sobre todo que nos concienticemos y vacunemos”.

Por su parte, Rogelio “Colimba” Cáceres manifestó: “Muy emotivo todo, la verdad que compartir esto con Vilma , con los vecinos de su barrio y de toda la vida es emocionante” y agregó “la idea es que tengamos una vida mejor, y que cada año que pase nuestro presidente le vaya mejor así nos va bien a cada uno de los argentinos, concluyó.

