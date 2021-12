El municipio de Brown intensifica la campaña para prevenir el dengue

Através de la Dirección de Bromatología, el Municipio de Almirante Brown está intensificando las medidas preventivas para combatir al dengue. Lo hace con trabajos que comenzaron en septiembre en reservorios, espejos de agua y espacios verdes de las localidades, además de promover la descacharrización, limpieza y corte de pasto en los domicilios particulares, que se complementaran durante la temporada estival con fumigaciones En tal sentido, se despliegan estrategias de control y prevención del dengue mediante la aplicación de larvicidas en los reservorios locales y espejos de agua, con el objetivo de regular la población adulta del mosquito y eliminar las formas acuáticas e inmaduras. Se previene de esa forma la generación del mosquito en su etapa larval. Con ese criterio se ha venido trabajando en los reservorios ubicados en los predios de la Quinta Rocca (Universidad Nacional Guillermo Brown), el Centro de Operaciones Municipal e Industrias Angeletti, en Burzaco, el club Estrada, así como en lagunas y espejos de agua. Cabe consignar que también se lleva adelante el control de estos insectos vectores en su etapa adulta con fumigaciones aéreas o también llamadas rociados espaciales en espacios públicos, zonas descampadas y arroyos en las localidades de Almirante Brown. En paralelo, además, se realizan tareas en el Cementerio Municipal mediante la utilización de una termonebulizadora. CONSEJOS PARA TENER EN CUENTA Por otra parte, desde la Dirección de Bromatología del Municipio reiteraron las recomendaciones preventivas para promover la concientización y la descacharrización, corte de pasto y limpieza en domicilios. Vale recordar que el dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito “Aedes Aegypti”, que necesita para su reproducción cacharros, cubiertas viejas, recipientes naturales o artificiales que contengan agua. Al respecto, es de destacar que, si bien cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero, algunos pueden producir gran cantidad de mosquitos. Particularmente, las cubiertas de automóviles son excelentes lugares para el desarrollo de estos insectos, tanto por su forma (que impide volcar el agua), su material (aislante) y su color oscuro que permite mantener la temperatura adecuada. Otros objetos dentro de las casas pueden ser propicios como criaderos del Aede Aegypti, como floreros, los portamacetas o bebederos de mascotas, situación que también puede darse en departamentos. Es por eso que precisamente se recomienda a los vecinos cuidar la limpieza en general y el embolse de basura; destruir la chatarra y mantener el pasto. Lo ideal como acción preventiva en el hogar es eliminar todos los objetos en desuso que acumulen agua y dar vuelta tachos, palanganas, baldes y frascos vacíos.

