Alberto Fernández y Cristina Kirchner felicitaron al presidente electo de Chile

El presidente Alberto Fernández felicitó este domingo al mandatario electo de Chile, Gabriel Boric, y llamó a “trabajar unidos para poner fin a la desigualdad en América Latina”. “Quiero felicitar a Boric por haber sido elegido presidente del querido pueblo de Chile. Debemos asumir el compromiso de fortalecer los lazos de hermandad que unen a nuestros países y de trabajar unidos a la región para poner fin a la desigualdad en América Latina”, expresó Fernández desde su cuenta de Twitter. Quiero felicitar a @gabrielboric por haber sido elegido presidente del querido pueblo de Chile. Debemos asumir el compromiso de fortalecer los lazos de hermandad que unen a nuestros países y de trabajar unidos a la región para poner fin a la desigualdad en America Latina. pic.twitter.com/tsiiNP223B — Alberto Fernández (@alferdez) December 19, 2021 Luego, el Presidente felicitó por vía telefónica al mandatario electo y en la conversación, que se extendió durante 10 minutos, Fernández manifestó estar “muy feliz” por el resultado al advertir que la región necesita que “nos ocupemos y trabajemos juntos”, según informó Presidencia. “Te deseo lo mejor para vos y para Chile. Acá tenés a un amigo y estás invitado a venir a la Argentina cuando quieras, y ojalá tu primer viaje sea a nuestro país”, añadió el mandatario en la conversación. Fernández aseguró que estará presente en el acto de asunción de Boric. Alberto Fernández llamó a Boric para felicitarlo También la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitó este domingo al mandatario electo de Chile y al “pueblo” de ese país por la victoria en el balotaje que se celebró este domingo. “Como dijimos el viernes 10 en la Plaza: ‘El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana pero el pueblo siempre vuelve'”, expresó la vicepresidenta desde Twitter, al hacer referencia al discurso que brindó en Plaza de Mayo en ocasión del acto por el Día de la Democracia. Como dijimos el viernes 10 en la Plaza: “El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo. Puede ser un partido, puede ser un dirigente hoy y otro mañana pero el pueblo siempre vuelve”. Felicitaciones Presidente Gabriel Boric a usted y al pueblo de Chile. pic.twitter.com/jQUBnVq2rR — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 19, 2021 Fernández de Kirchner completó su publicación con felicitaciones a Boric y al “pueblo de Chile”. El candidato de derecha José Antonio Kast reconoció su derrota en el balotaje de este domingo en Chile y felicitó a Boric, quien reunía 55,87% de los votos cuando ya se había completado 99,90 % del escrutinio oficial.

