Nuevamente mezcla de emociones en el “Compartiendo Sueños” con los vecinos de en Llavallol

El ciclo se llevó adelante en la sociedad de fomento 25 de mayo con la convocatoria de su presidente Juan Baranoski quien emocionado agradeció la participación de cientos de vecinos de la mencionada localidad de Lomas de Zamora.

Mezcla de emociones, alegría, proyectos y sueños por cumplir fueron el eje del encuentro que contó con la presencia de la concejala Vilma González, el subsecretario José “pocholo” Arteaga quienes con los presentes disfrutaron y se comprometieron a trabajar unidos por una ciudad mejor.

Juan Carlos Baranoski comentó

“La verdad que fue un día muy hermoso en lo emocional, porque la gente bailó, se divirtió, y esto es lo que el vecino necesita”.

Del mismo modo la concejala Vilma Gonzalez comentó sobre la jornada

“Es muy lindo y emocionante volver a Lavallol con toda la gente, con Juan con Patricia, con “Pocholo” que también estuvo acompañandonos.

“Estuvimos dialogando con los vecinos sobre el tema cloacas, vacunatorio” afirmó la concejala y agrego “Estoy muy agradecida siempre al Diputado Federico Otermin por que tiene que ver que con todos esto que hacemos, a Daniela Vilar y por supuesto a Martin Insaurralde que como siempre digo nos abrazó a todos.

“También a nuestra intendenta Marina Lesci.

“Sumarme, estar acá, representar a los lomenses la verdad da orgullo, y por supuesto agradezco a mi agrupación Movimiento Peronista, a mi dirigente Juan Viñales y a cada uno de los compañeros y sobre todo a los vecinos por lo que desde el primer día nos pusimos a trabajar para mejorarle la vida a la gente .”

