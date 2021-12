Cascallares y Fabiani entregaron juegos a jardines de infantes del distrito

El diputado bonaerense Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, entregaron sets de juegos a los 63 jardines de infantes de gestión estatal del distrito, en un acto realizado en la Escuela Secundaria Agraria Nº1 de Glew. La jornada se llevó adelante en el establecimiento educativo ubicado en el cruce de las calles Adolfo Romero y Bartolino Escobar, donde se hizo una entrega simbólica a los directivos de los jardines, quienes recibieron un moderno mangrullo para la zona del patio y un panel de tatetí. En una primera etapa se entregaron los nuevos juegos en 25 establecimientos, mientras que en esta jornada, que contó con la presencia también del secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola, se completó la nómina con los 38 establecimientos restantes. En este sentido, los representantes de los jardines recibieron un vale simbólico por los juegos que serán entregados por cada delegación. Asimismo, personal del equipo del Consejo Escolar será el encargado de la colocación de los mismos. “Esta Escuela Agraria fue posible gracias al trabajo de todo un equipo así que es un orgullo ver cómo sigue creciendo. En esta oportunidad, nos encontramos acompañando a nuestros jardines de infantes para que sigan brindando una educación pública de calidad”, sostuvo Mariano Cascallares, al tiempo que anticipó que en el predio se está proyectando la construcción de un nuevo jardín. Por su parte, Juan Fabiani expresó su “entero compromiso para seguir trabajando por una educación pública de calidad en todo Almirante Brown” y agradeció a la comunidad educativa de nivel inicial “por el incesante trabajo que realizan cada día”. Cabe destacar que durante la actividad, Mariano Cascallares fue reconocido como “padrino” de la Escuela Secundaria Agraria Nº1 por sus seis años al frente del Municipio, en los cuales impulsó la creación y construcción de dicho establecimiento, inaugurado en 2018. De la jornada participaron también la presidenta del Consejo del Escolar, María Marta Silva; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; la inspectora Jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión, los delegados y delegadas de las distintas localidades de Almirante Brown, además de la inspectora Mónica Vázquez, consejeros y consejeras escolares e integrantes del equipo directivo y docentes de los jardines de infantes.

