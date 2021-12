Teresa Parodi y la Orquesta de Cámara de Almirante Brown cerraran el año con un show musical

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este sábado 18 de diciembre el show musical de cierre de año de la mano de la histórica cantautora Teresa Parodi, quien se presentará junto a la Orquesta de Cámara local, con arreglos del maestro Popi Spatocco y la dirección de Pablo Agri. Con entrada libre y gratuita, el show se realizará desde las 19.30 en la Sala Soldi de la Casa Municipal de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué N° 1224. La jornada se iniciará con la presentación de la Orquesta Municipal de Tango. De esta manera, luego de un año repleto de actividades culturales y shows de primer nivel, el Municipio de Almirante Brown cierra el 2021 con broche de oro con la presentación de Teresa Parodi, quien repasará los clásicos de toda su carrera junto a la Orquesta de Cámara Browniana, que se encuentra en los festejos por los 20 años de su formación. “Invitamos a las vecinas y los vecinos a participar de esta cita de la cultura para disfrutar de nuestra música popular”. indicó Mariano Cascallares. Mientras tanto, este domingo la cultura fierrera vuelve a Almirante Brown y puntualmente a Longchamps. Con autos Hot Rod, Antiguos, Clásicos, Música en Vivo y mucho más. La entrada es un alimento no perecedero y la actividad se desarrollará este domingo de 10 a 20 horas en el Boulevard Cívico Claudia Molina de la avenida Chiesa. Finalmente, este sábado 18 de diciembre de 2021 en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia de 10 a 17 horas estará la Feria de Productores Locales de Almirante Brown. Finalmente, este viernes desde las 18 horas, y el sábado y domingo desde el mediodía en la Plaza Houssay de Glew (Avellaneda entre Soldi y Pellegrini) se desarrollará Brown a Cielo Abierto con actividades y Foods Trucks para toda la familia.

