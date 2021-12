Cascallares, Fabiani y Ferraresi entregaron nuevos créditos del programa “Casa Propia”

El diputado bonaerense Mariano Cascallares, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, encabezaron una nueva entrega de créditos para la construcción del programa Casa Propia. La emotiva jornada se llevó adelante en la Casa de la Cultura, donde se hizo la entrega formal de los créditos a trece familias brownianas, en el marco del programa que posibilita el acceso al crédito a tasa cero para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio o de familiar directo. “Estamos muy contentos de recibir nuevamente a Jorge (Ferraresi) y orgullosos de avanzar en este camino. Sabemos muy bien la importancia que significa para las familias tener la certidumbre de un techo propio”, remarcó Mariano Cascallares. Por su parte, Fabiani subrayó el trabajo articulado y el acompañamiento del Gobierno Nacional y sostuvo que “actos como estos son de los más lindos por la emoción de quienes reciben esta noticia tan importante como es poder tener la casa propia”. “Vamos a seguir por este camino”, destacó. Finalmente, Ferraresi apuntó que “lo primero es recuperar la credibilidad entre los gobiernos y el pueblo, algo que se está consolidando cada vez más porque son muchas las familias que se están anotando al programa, que ya entregó 35.000 créditos en todo el país”. “Se trata de cumplir sueños, generar trabajo y dar certidumbre”, agregó. Cabe destacar que los Créditos Casa Propia posibilitan el acceso al crédito a tasa cero para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio o de familiar directo. De la jornada participaron además el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri, y el subsecretario de Desarrollo y Planificación Urbana Territorial, Pablo Scibilia, entre otras autoridades.

