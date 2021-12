Máximo asume la presidencia del PJ bonaerense el sabado

El diputado nacional del Frente de Todos Máximo Kirchner asumirá este sábado a las 11 como presidente del PJ bonaerense, en el marco de un acto en la histórica Quinta de San Vicente, una de las residencias donde se alojó Juan Domingo Perón. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral admitió un recurso del intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray, quien rechazó este año la convocatoria a elecciones anticipadas que derivó en la presidencia partidaria para el líder de La Cámpora. Por ese fallo de la CNE, la Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de decidir en el caso. La decisión de que el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos asuma el sábado fue tomada este lunes durante una reunión que se realizó en el despacho del líder de La Cámpora y de la que participó el actual titular del PJ provincial, Gustavo Menéndez. El referente de Merlo no se opone a la conducción de Máximo Kirchner, a diferencia de Gray, el todavía vicepresidente del partido, que fue quien encabezó la ofensiva judicial contra el legislador. Según las formalidades, antes del traspaso de mando, se llevará a cabo el Congreso partidario, presidido por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. La idea inicial de Máximo Kirchner era asumir luego de la elección anticipada, pero la resistencia que generó esa idea derivó en que se aguardara a que finalizaran los mandatos de las autoridades vigentes. Para la Cámara Electoral, en un fallo firmado por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas, la presentación de Gray “se configura una cuestión federal” que “correspondería, de todos modos, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no a este tribunal” por lo cual le concedió el recurso al intendente bonaerense y despeja el camino a la intervención de la Corte Suprema.

