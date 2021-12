El municipio avanza con la vacunación de niños y niñas en jardines y escuelas de Brown

El Municipio de Almirante Brown ya concretó más de 50 jornadas de vacunación en jardines de infantes y escuelas primarias del distrito en las que se aplicaron más de 9.300 dosis a niños y niñas en edad escolar. De esta manera, la iniciativa de la Comuna de aplicar vacunas de primeras y segundas dosis en establecimientos educativos avanza a todo ritmo, todo con el objetivo de aumentar la capacidad operativa y facilitar el proceso a las familias sin interrumpir la actividad escolar presencial. Esta propuesta, que se lleva adelante a través de un trabajo articulado entre la Secretaría de Salud de Almirante Brown, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y los inspectores distritales y regionales, continuará esta semana en distintos jardines y primarias del distrito. Entre ellos, ayer martes en la Escuela Primaria Nº33 de Longchamps, la Escuela Primaria Nº 56 de Burzaco y el Jardín de Infantes Nº 950 de Burzaco; y hoy miércoles 15 de diciembre la iniciativa se replicará en los jardines Nº 939 de Malvinas Argentinas y Nº 904 de Glew; mañana jueves 16 en el jardín Nº 952 de Burzaco y la Escuela Primaria Nº 81 de Glew; mientras que el viernes 17 se hará lo propio en la Escuela Primaria Nº 15 de San José y la primaria Nº 69 de Glew. Cabe destacar que los niños y niñas de 3 a 11 años son vacunados con Sinopharm mientras que los mayores de 12 con Moderna o Pfizer, según el calendario del programa “Buenos Aires Vacunate”, gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional y Provincial. En ese contexto, Mariano Cascallares recordó que en los vacunatorios bonaerenses las y los mayores de tres años ya se pueden aplicar la dosis 1 y 2 contra el Covid-19 de manera totalmente LIBRE. “De ese modo, tod@s pueden inmunizarse sin turno ni registro previo, respetando los tiempos interdosis”, remarcó Cascallares.

