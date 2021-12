Se detectó el primer caso de la variante Ómicron en Argentina

El primer caso de la variante Ómicron de coronavirus fue detectado en Argentina en un viajero procedente de Sudáfrica, informó el Ministerio de Salud este domingo por la noche. La cartera de Salud agregó que el paciente está cumpliendo aislamiento desde su arribo, igual que cuatro contactos estrechos, y que ninguno presenta síntomas. El primer caso de Ómicron en el país es en una persona de 38 años, residente en la provincia de San Luis, que asistió a un evento laboral en Sudáfrica, y regresó al país el 30 de noviembre. “El viajero presenta esquema completo de vacunación y antecedente de Covid-19 en marzo 2021. Se realizó test de PCR previo al viaje de regreso a Argentina (adonde arribó vía Estados Unidos) según los protocolos establecidos, con resultado negativo”, agregó la cartera de Salud. “Se realiza al arribo test de antígenos para SARS-CoV-2 en Aeropuerto Internacional de Ezeiza, también con resultado negativo. Se traslada desde el aeropuerto a su domicilio en la provincia de San Luis en un auto de alquiler con chofer. Desde su arribo se encuentra cumpliendo aislamiento”, añadió la cartera que encabeza la ministra Carla Vizzotti. El 2 de diciembre el viajero tomó conocimiento de que “personas con las cuales estuvo en contacto en el evento laboral en Sudáfrica fueron diagnosticados como casos de Covid-19 positivo, motivo por el cual consulta al sistema de salud de su localidad, a pesar de encontrarse asintomático”, “Se le realiza un nuevo test diagnóstico para SARS-CoV-2 (test de antígenos y PCR) arrojando ambos resultandos positivos”, indicó Salud. Ante esta situación, las autoridades provinciales “informan a la autoridad sanitaria nacional, envían la muestra para su secuenciación genómica en el laboratorio nacional de referencia y estudian en el Laboratorio de Salud Pública de la provincia de San Luis la muestra para la detección de mutaciones características por PCR como tamizaje”, obteniendo resultados con deleciones compatibles con variantes Ómicron o Alpha”, añade la información oficial. Finalmente, “se confirma por parte del Laboratorio Nacional de Referencia el primer caso de variante Ómicron en Argentina en un viajero procedente de Sudáfrica”. El paciente se encuentra cumpliendo aislamiento desde su arribo a la localidad de origen; presenta “cuatro contactos estrechos, que se encuentran también cumpliendo aislamiento en otro domicilio, no presentan síntomas y quienes fueron estudiados por PCR resultando hasta el momento negativos para SARS CoV-2. Todos serán testeados nuevamente al finalizar el aislamiento”, abunda el comunicado. La ministra Carla Vizzoti había considerado “inevitable que la variante Ómicron se siga propagando y llegue a la Argentina”, y descartó que se implemente la vacunación obligatoria porque consideró que el país tiene una “muy buena” cobertura de vacunación. Además, Vizzotti aclaró que la expectativa sobre esta nueva variante, que surgió en Sudáfrica y avanza en el hemisferio norte, es que “aumenten los casos pero no las hospitalizaciones y muertes”, aunque consideró que se desconoce si va a llegar a desplazar a la variante dominante Delta. “La clasificación tan rápida de la OMS de esta variante como de preocupación tiene que ver con que, además de la gran cantidad de mutaciones, en los datos epidemiológicos de Sudáfrica se vio que desde la detección hubo un rápido aumento de frecuencia y reemplazo del virus circulante, que en ese momento era la variante Delta, y también un rápido aumento de casos”, indicó por su parte a Télam el virólogo Humberto Debat. Debat, quien integra el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), aseguró que, “hasta que no tengamos más datos de otros países, es apresurado evaluar cuánto más transmisible es que Delta, que era la variante más transmisible detectada hasta el momento. No obstante, en la comunidad científica está habiendo consenso en que sería más transmisible aún”. El primer aislamiento de la nueva variante de coronavirus fue reportado el 11 de noviembre en Botswana, y luego el 14 de noviembre en Sudáfrica, y ha alcanzado en algunas regiones a ser la variante prodominante. El 26 de noviembre de 2021, la OMS designó la variante B.1.1.529 como una variante de preocupación (VOC) y la denominó Ómicron. Transmisión comunitaria Según el Ministerio de Salud, se identificaron casos de Ómicron en otros países de África, Asia, Oceanía, 17 de la Unión Europea y en más de 15 estados de Estados Unidos, Canadá y México. Si bien fuera de Sudáfrica la mayoría de los casos son relacionados a viajeros, en muchos países se está comenzando a registrar transmisión comunitaria. A nivel regional, se reportaron casos importados en Brasil y Chile. En relación a la gravedad de los cuadros clínicos que genera Ómicron, la OMS señaló que “los datos preliminares sugieren que hay un aumento de las tasas de hospitalización en Sudáfrica” aunque advirtió que “esto puede deberse al aumento del número total de personas infectadas, más que al resultado de una infección específica con Ómicron”. Sobre la efectividad de las pruebas actuales, la OMS señaló que “las pruebas de PCR ampliamente utilizadas continúan detectando la infección por Ómicron, como también hemos visto con otras variantes”, en tanto que “se están realizando estudios para determinar si hay algún impacto en otros tipos de pruebas, incluidas las pruebas de detección rápida de antígenos”. En cuanto a la eficacia de los tratamientos actuales, el organismo señaló que “los corticosteroides y los bloqueadores del receptor de IL6 seguirán siendo eficaces para el tratamiento de pacientes con Covid-19 grave”, en tanto “se evaluarán otros tratamientos para ver si siguen siendo tan efectivos”. Recomendaciones Ante la llegada de la nueva variante al país, el Ministerio reiteró recomendaciones, entre las cuales se insistió con “iniciar o completar los esquemas de vacunación de acuerdo a las recomendaciones vigentes“. Asimismo, “todas las personas a partir los mayores de los 3 años deben tener dos dosis de vacuna”. Aquellos mayores de 60 años y más que hayan recibido como esquema primario vacuna Sinopharm y aquellos mayores de 3 años y mayores inmunocomprometidos deben recibir una tercera dosis adicional para completar su esquema. Aquellas personas que hayan recibido la segunda dosis de la vacuna hace por lo menos 6 meses deberán recibir dosis de refuerzo, de acuerdo a los planes de vacunación provinciales El Ministerio también reiteró usar barbijo en lugares cerrados y al aire libre cuando se está cerca de otras personas no convivientes, así como mantener el distanciamiento. Además, mantener una ventilación cruzada y continua de los ambientes compartidos con personas no convivientes (reuniones sociales, trabajo, escuela, espacios recreativos y todo otro espacio cerrado compartido. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, consultar de manera temprana ante la presencia de uno o más síntomas compatibles con Covid -19 y respetar el aislamiento, para casos positivos, y cuarentena, para contactos estrechos de casos positivos.

