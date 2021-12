Máximo Kirchner convocó a la plaza y dicen que podrían hablar Cristina y Lula

Máximo Kirchner convocó a un acto en Plaza de Mayo el próximo 10 de diciembre en el que estarían Lula da Silva y Cristina Kirchner y de este modo se plegó a la convocatoria del albertismo para respaldar al presidente. El ex presidente de Brasil vendrá al país en el marco del Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Se espera que sea uno de los oradores del acto junto a Cristina y junto a Alberto Fernández. El jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados participó de la inauguración de la sede del “Ateneo Cristina Conducción” en Avellaneda junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. “Hay que reventar en serio la Plaza. Ese día invito al pueblo argentino a que abrace a alguien que como Cristina sufrió la persecución judicial y que volverá a ser presidente del Brasil”, expresó en relación a la asistencia de Lula a los festejos junto a Alberto y a la vicepresidenta. “Confiemos en nosotros y nosotras, demos una demostración de voluntad transformadora, que no nos quiebren la autoestima. Vamos a salir adelante”, dijo Máximo. Como explicó LPO, en Casa Rosada trabajaban en una convocatoria para el próximo viernes, cuando se cumplen dos años de la asunción del presidente. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había anticipado la movida y había aclarado que no incluía solamente al albertismo. “Lo del 10 de diciembre no sería sólo para nuestra fuerza política, sino para todos los sectores, sería abierto, amplio, porque es lo que corresponde y lo que pretendemos”, dijo Katopodis.

