Crece la oferta del centro productivo “Incuba Brown” para los vecinos del distrito

El Municipio de Almirante Brown continúa sumando servicios para la comunidad en las instalaciones de Incuba Brown, el primer centro de desarrollo productivo del distrito y de la región que fue inaugurado hace un mes, poniendo a disposición de los vecinos y vecinas espacios de comercialización de distintos productos de calidad a precios accesibles. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares indicaron que el nuevo espacio, ubicado en Cruz del Sur entre Sempere y Uruguay, en Burzaco, cuenta de lunes a sábados con un espacio para la venta de productos de distintos rubros de la economía popular de emprendedores locales y también un mercado elaborado por cooperativas con alimentos saludables, además del desembarco de programas nacionales como el Mercado Federal Ambulante. En este sentido, la llamada Comercializadora de la Economía Popular funciona de lunes a viernes, de 9 a 19, y los sábados, de 9 a 14, cuya entrada está sobre la calle Cruz del Sur, donde se ofrecen productos de distintos rubros elaborados por emprendedores y emprendedoras locales. Allí, los vecinos y vecinas podrán encontrar un amplio abanico de productos textiles, artesanías, indumentaria, objetos de madera, cosmética natural y sublimaciones, entre otros. También está disponible todos los días el “Mercado MultiplicAR”, de lunes a sábado de 8 a 14, con entrada por la calle Uruguay, en el que se ofrecen productos saludables a precios justos, los cuales son elaborados por cooperativas de Almirante Brown. Se trata de productos de la canasta básica saludable como carnes, verduras, pastas, lácteos, frutas secas, aceite, semillas y bebidas, entre otras. Por otra parte, también se realiza el primer lunes de cada mes el Mercado Federal Ambulante que ofrece cortes de carne y bolsones de verduras y frutas de primer nivel a precios populares. El Incuba Brown es una iniciativa conjunta del Municipio browniano y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En nuestro distrito es gestionado desde el Instituto Municipal de la Economía Social (IMES), dependiente de la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos. “Tenemos el compromiso de continuar trabajando junto a la Nación en favor de nuestros emprendedores brownianos y cuidando el bolsillo de las vecinas y los vecinos llevando estos productos de calidad a precios accesibles que se ofrecen en el Incuba Brown”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Cursos y capacitaciones gratuitas En paralelo, apostando a la capacitación gratuita de la comunidad, en el Incuba Brown se brindan también seis cursos gratuitos, de los cuales cuatro son articulados con la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB). En este sentido, los cursos que se dictan junto con la UNAB son de “Promotores Ambientales y Buenas Prácticas de Reciclado”, de “Alimentación Saludable”, de “Diagnóstico y Evaluación de Proyectos”, y “Asesorías Colaborativas”, al tiempo que también se realizan capacitaciones de Economía Social, de Microcréditos y también de Gestión Menstrual para la confección de toallitas reutilizables. A esto se suma también un Proyecto de Promotores de la Economía Social y un Proyecto de Huerta llamado “Sembrando Generamos Trabajo” que se dicta todos los días, de 8 a 14 horas, pensando para que los vecinos y vecinas puedan conformar su propia huerta para potenciar la idea de soberanía alimentaria. Finalmente, cabe destacar que para cualquier tipo de información, las oficinas del Instituto Municipal de Economía Social (IMES) están en funcionamiento de lunes a viernes de 8 a 16.

