El municipio creó una App para realizar un censo del arbolado público de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown creó una aplicación móvil para que un equipo de promotores ambientales junto a integrantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) realicen un completo censo del arbolado público de nuestro distrito. La aplicación “Brown App” fue lanzada luego de que el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, firmara un convenio con el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ, Carlos Rossi, para avanzar en el censo de arbolado browniano y se brindara una capacitación con el equipo de trabajo sobre la nueva aplicación. La iniciativa enmarcada en el programa “Brown Verde” tiene como objetivo la recolección de datos cuanti y cualitativos del arbolado urbano de nuestro partido y su interacción con el entorno inmediato para avanzar en la ejecución de distintas líneas de trabajo que tendrán como finalidad principal la preservación del patrimonio forestal. “Estamos muy contentos de esta articulación constante que tenemos con la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ porque se trata de potenciar algo vital para nosotros: nuestro parque arbóreo. Siempre nos caracterizamos por ser un Municipio verde, donde potenciar el parque rural y la forestación son ejes de acción permanentes”, sostuvo Mariano Cascallares. En esa línea, destacó que la nueva app, creada íntegramente por el Municipio, “será la herramienta fundamental para que el equipo recolecte los datos de todos los árboles del distrito y llevar adelante líneas de acción para seguir trabajando en una gestión con conciencia ambiental y sustentable”. Por su parte, Carlos Rossi remarcó el trabajo articulado con Almirante Brown y sostuvo que “preservar el arbolado público es trascendental para la calidad de vida y una decisión política estratégica a largo plazo”. Luego de la firma del convenio para la realización del censo se llevó adelante una capacitación con un equipo de pasantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ y promotores ambientales de la Comuna. Cabe destacar que la Comuna lleva adelante también un completo plan de forestación para potenciar el pulmón verde que significa Almirante Brown para el conurbano bonaerense, en el que desde 2018 ya se plantaron más de 3200 nuevos árboles. De la jornada participaron también la secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ, Miriam Plana; el director de Cooperativas Agropecuarias del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, Nicolás Vento; el secretario General, Alan Grin; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari, y el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga. También dijeron presente la subsecretaria de Gestión Urbana, Carla Ortwein; el subsecretario de la Agencia de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable, Mariano Ragonese; el director General de Tecnología y Sistemas, Damián Hernández, y la coordinadora de Arbolado, Cristina Vydareny, entre otras autoridades. La aplicación y el censo El “Censo de Arbolado Urbano” será realizado a través de la Brown App, una aplicación diseñada por el Municipio para la recolección de datos. La propuesta se llevó adelante gracias a la Ley Provincial Nº12.276 que en su artículo 6 propone a los distritos crear un Plan Regulador para planificar acciones conducentes al mantenimiento del arbolado público. En este sentido, si bien el Municipio que encabeza Mariano Cascallares viene gestionando un completo trabajo de atención de árboles en riesgo y emergencia producto de distintos temporales, además de podas de seguridad, este avance significa una mejora trascendental porque se creará un registro y una base de datos con todas las especies del distrito, anticipándose a cualquier emergencia que pueda suscitarse. El objetivo del censo es adquirir el conocimiento cuali y cuantitativo de las especies arbóreas del distrito utilizando como única herramienta la aplicación, impulsada gracias al trabajo conjunto entre las secretarías General, de Gestión Descentralizada y de Política Ambiental y Hábitat. El equipo que llevará adelante el registro de las especies cuenta con un usuario y contraseña individual para ingresar a la Brown App, desde la cual con un sistema de geolocalización se puede observar la ubicación actual en un mapa en el que se marcan todos los árboles relevados y por relevar. En esa interfaz el equipo de trabajo recorrerá las distintas calles y podrá registrar la información de un nuevo árbol seleccionando la ubicación en el mapa, especificando la dirección en la que se encuentra, su especie, el estado en el que se encuentra y también el tamaño del mismo, además de otras especificaciones más técnicas. Toda esa información que se va registrando se visualiza desde una plataforma SIG/GIS desde la cual se puede analizar esa base de datos y generar, posteriormente, políticas y abordajes de acción, como por ejemplo el retiro de ejemplares en riesgo, evaluación de calles para el despeje de luminarias y servicios y también hacer un seguimiento del impacto inmediato de la forestación. También programar el retiro de ejemplares que hayan cumplido su ciclo biológico y planificar su reposición, realizar un relevamiento para la forestación de barrios que están en desarrollo, regular las especies aptas para plantar según la diversidad de la zona, identificar pulmones verdes para su protección de patrimonio forestal y actualizar el Atlas Ambiental local.

Both comments and pings are currently closed.