En Almirante Brown avanza la entrega 5800 notebooks a estudiantes de primer año del secundario

El Municipio de Almirante Brown, en forma conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación, avanza con la entrega de 5.800 netbooks del programa Conectar Igualdad a estudiantes que transitan el primer año del secundario en escuelas públicas de gestión estatal. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares indicaron que la iniciativa tiene como objetivo potenciar las herramientas de enseñanza y garantizar el acceso a la conectividad, en el marco de un plan nacional en el que se prevé la entrega de 700.000 dispositivos en todo el país. “Seguimos trabajando en Almirante Brown para garantizar el derecho a la educación y contribuir para que la trayectoria escolar no se vea interrumpida por la falta de acceso y condiciones”, remarcó el intendente Mariano Cascallares, quien destacó la tarea articulada con la Nación y la Provincia en materia educativa. En este sentido, desde la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local informaron que las 5.800 netbooks serán distribuidas en 70 escuelas secundarias, al tiempo que recordaron que estas se suman a las 2.413 computadoras entregadas en 2020. Además, gracias al trabajo articulado con la cartera nacional, se están destinando fondos para refacciones integrales en escuelas primarias, secundarias y de educación técnica, además de la entrega de libros y material pedagógico en los 273 establecimientos educativos del distrito. Cabe destacar también que en octubre pasado semanas el Municipio de Almirante Brown junto con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) entregó 4.000 tablets a alumnos y alumnas que transitan el último año del secundario en escuelas de barrios populares.

Both comments and pings are currently closed.