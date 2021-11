Vuelve el tren entre Alejandro Korn y Chascomús los fines de semana

La ciudad de Chascomús volverá a contar con el servicio de trenes que la unen con Alejandro Korn los fines de semana a partir de este próximo sábado 20 de noviembre, tras haber estado el recorrido limitado hasta Coronel Brandsen como parte del diagrama especial por distanciamiento social, preventivo y obligatorio, informaron fuentes de Trenes Argentinos. Con el cambio de diagrama, los pasajeros y pasajeras podrán unir ambas cabeceras los fines de semana y feriados con diez formaciones diarias. Saldrán desde Korn a las 6:08, 8:56, 12:00, 16:40 y 18.30; mientras que, desde Chascomús retornarán a las 7:55, 11:03, 13:50, 18:30 y 20:16. El tren cuenta con paradas intermedias en Domselaar, Brandsen, Jeppener, Altamirano y Gándara y el costo del boleto es de $7,25 pesos con SUBE para la totalidad del recorrido. De lunes a viernes la prestación continuará circulando como hasta ahora, con trenes a las 4:18, 8:56 -sólo los viernes-, 12:00, 16:40 -sólo los viernes- y 18.30 y desde Alejandro Korn a las 6:06, 11:05 -sólo los viernes-, 13:56, 18:42 -sólo los viernes- y 20:20.

Both comments and pings are currently closed.