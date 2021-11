Con un resultado mas abundante que en las PASO el Frente de Todos Lomas gana

Con resultados parciales el Frente de Todos en Lomas de Zamora obtiene un amplio triunfo en las elecciones de este domingo 14 de noviembre al obtener el 47 por ciento de los votos frente al 33,5 por ciento conseguido por Juntos. Así, el oficialismo amplió la diferencia conseguida en las PASO, cuando lo separaban 10 puntos porcentuales.

Both comments and pings are currently closed.