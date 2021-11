Amplio triunfo del Frente de Todos en Almirante Brown

El Frente de Todos nuevamente confirma su triunfo en Almirante Brown con el 66.77% de los votos y con una participación del 71.71% del padrón electoral, la lista que encabeza el actual subsecretario del Interior José Lepere gana ampliamente con % 47,2 ante la coalición opositora de Juntos que suma el 30.24% de las voluntades.

