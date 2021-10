Multitudinaria inauguración de la sede de La Juan Perón en Villa Albertina

Miles de vecinos y militantes se dieron cita en El Cano 361, a pocos metros de su intersección con la calle Homero, para participar del acto de apertura del nuevo local que el Frente Ciudadano Lomense tiene en ese lugar de Lomas de Zamora. Del evento, que fue organizado por Alberto Concha, también fueron parte los candidatos a concejales del Frente de Todos Pablo Portell, Teresa Pinto y Vilma González representante en la lista de ese sector. “En una fecha muy importante para todos los peronistas y en especial para el kirchnerismo , a 11 años del fallecimiento del compañero ex presidente Néstor Kirchner que mejor manera de recordarlo abriendo un local nacional y popular” indicó Alberto Concha. “El acompañamiento de la gente fue espontaneo y eso es lo que agradezco a mis vecinos para que unidos de la mano de la compañera Vilma, lleguemos con el apoyo de todos al Consejo Deliberante de Lomas de Zamora y para esto estamos trabajando” remarcó Concha. Por su parte la ex Presidenta del Consejo Escolar, ahora candidata a concejala del FDT felicitó a todos los compañeros que tuvieron responsabilidad en el éxito de la convocatoria. “Esto se debe al trabajo que se hace en el barrio y aquí esta el resultado” señaló González y añadió “los vecinos quieren participar y esto posibilita que aquí exista un lugar de consulta para todos ellos para debatir ideas y quizás con trabajo en conjunto y entre todos poder hacerlo realidad”. Teresa Pinto hablo sobre la importancia de ganar el 14 de noviembre mientras que Portell enumeró los logros de la era de Martin Insaurralde como intendente. El ahora jefe de gabinete subrayó que sigue dedicado a mejorar la vida todos los lomenses.

Both comments and pings are currently closed.