La semana que viene comenzarán a vacunar con terceras dosis en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires comenzará la semana próxima a vacunar con terceras dosis a todas las personas inmunocomprometidas y a los mayores de 50 años que tengan dos dosis de Sinopharm, y los turnos se enviarán de manera automática sin necesidad de reinscripción, anunció el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. “La semana que viene comenzamos a vacunar con terceras dosis a todas las personas inmunocomprometidas y a las que estén vacunadas con Sinopharm y sean mayores de 50 años”, posteó el funcionario en su cuenta de Twitter. La medida va en línea con lo anunciado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien adelantó que las personas inmunocomprometidas desde los 3 años en adelante y los mayores de 50 años que recibieron la vacuna de Sinopharm serán inoculadas con una tercera dosis para completar sus esquemas primarios. El total de vacunas aplicadas hasta el momento en territorio bonaerense es de 23.113.416, de las cuales 13.039.973 corresponden a la primera dosis y 10.073.443 a la segunda. De ese total, el 94% de los mayores de 60 años cuentan con esquema completo, al igual que el 76% de los de entre 18 y 59 años. En tanto, tienen las dos dosis el 65% de las personas de entre 12 y 17 años con comorbilidades; el 13% de los adolescentes sin enfermedades preexistentes; el 92% del personal de salud y el 80% de los trabajadores de seguridad. A la vez, el 58% de los niños de entre 3 y 11 años ya recibieron su primera dosis de Sinopharm. En ese sentido, la cartera sanitaria precisó en un comunicado que “en el marco de la campaña de vacunación más grande de la historia y en base a estudios provinciales, nacionales e internacionales, se decidió comenzar con la aplicación de terceras dosis a la población inmunocomprometida y a los mayores de 50 años que se vacunaron con Sinopharm“. Se resaltó que “todas las vacunas utilizadas en nuestro país han demostrado una alta eficacia tanto para prevenir contagios como para evitar casos graves y fallecimientos”. “La provincia de Buenos Aires ha realizado estudios de efectividad (impacto en vida real) y de inmunogenicidad (desarrollo de anticuerpos e inmunidad celular) de todas las vacunas aplicadas y los resultados fueron altamente satisfactorios”, se recordó. En ese marco, se destacó que fueron esos resultados los que “posibilitaron demorar el ingreso de la variante Delta y avanzar en aperturas progresivas que nos llevaron a estar viviendo un contexto de nueva normalidad”, pero se planteó que “la pandemia no terminó y es fundamental seguir con estrategias de cuidado mientras se avanza en nuevas etapas de la inmunización”. Desde Salud se insistió en que “en cuanto al desarrollo de inmunidad existe evidencia local, además de la internacional, que indica que todas las vacunas permiten desarrollar niveles importantes de anticuerpos, que tienen la capacidad de evitar que el virus genere infección sintomática“. “Por otra parte, se ha completado esta evidencia con lo reportado por los estudios de inmunidad celular T (un tipo de inmunidad que complementa la inmunidad generada por anticuerpos) que indican que tanto las vacunas de virus inactivado (Sinopharm) como la de adenovirus (Sputnik V) generan una alta respuesta T incluso en aquellas personas que no presentaban anticuerpos detectables”, se indicó. El texto oficial explicó que los análisis a la fecha indican una alta efectividad contra infecciones (superior al 70%), hospitalizaciones y muertes (más de 75%) para todos los esquemas de vacunación. “En el caso de la Sinopharm se observan los mismos resultados en la población joven y solo en las personas mayores de 80 años se reportó un leve descenso de la efectividad”, destacaron desde el Ministerio y añadieron que “existen trabajos a nivel internacional que muestran un descenso de la efectividad en las vacunas de virus inactivado (como la de Sinopharm) en mayores de 60 años”. “Teniendo en cuenta toda esta información, se tomó la decisión de dar una tercera dosis a los mayores de 50 años vacunados con Sinopharm. A estas personas se les aplicará una dosis adicional heteróloga”, aseveraron desde el área. Por eso, indicaron que todas las personas inmunosuprimidas que hayan recibido dos dosis de cualquiera de las vacunas disponibles recibirán una dosis adicional con un esquema homólogo o heterólogo. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires recordaron que la población de 3 a 17 años pueden inscribirse a través de la aplicación VacunatePBA o en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o para inmunizarse contra la Covid-19. En tanto, los mayores de 18 años cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada “vacunación libre” dirigiéndose sin turno a cualquiera de los 400 puntos donde se aplican las vacunas contra el coronavirus solo con DNI que acredite domicilio en la provincia, para recibir su primera o segunda dosis.

