Cascallares: “La escuela es el mejor lugar para los chicas y los chicos”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó junto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, la Escuela de Educación Agraria N°1, donde se están llevando adelante los programas “Volvé a la Escuela” y “ATR” para la intensificación de la enseñanza en aquellos estudiantes que requieren reforzar aprendizajes. Durante la recorrida en el establecimiento, ubicado en Bartolino Escobar al 3800 de Glew, el jefe comunal y el funcionario nacional visitaron las instalaciones y dialogaron con los directivos, docentes y estudiantes. Se trata de uno de los establecimientos educativos del país donde 70 alumnas y alumnos asisten los días sábados para fortalecer sus contenidos educativos. “Estamos muy contentos de recibir al ministro de Educación, Jaime Perczyk, y a su equipo. Para nosotros es un orgullo poder recorrer esta escuela agraria y compartir tiempo con sus directivos, sus docentes y con los jóvenes que aquí se están formando. La escuela es el mejor lugar para las chicas y los chicos. Quiero destacar este trabajo del programa ATR, con el que se ha ido a buscar a aquellos jóvenes que quedaron distanciados de la escuela y están volviendo”, remarcó Mariano Cascallares. Por su parte, Perczyk, sostuvo que en esta escuela agraria “70 chicas y chicos se están revinculando con la escuela”, al tiempo que subrayó que “hay miles de escuelas en la provincia de Buenos Aires y en todo el país donde estamos trabajando para que nuestros jóvenes vuelvan, ya que estamos convencidos que no hay mejor lugar para las chicas y los chicos que la escuela”. Finalmente, el director del establecimiento educativo, Héctor Zalazar, explicó que los estudiantes que forman parte del programa ATR “durante la semana trabajan junto con un docente articulador, la docente de fortalecimiento y docentes del programa los contenidos teóricos”, mientras que “los sábados acuden a realizar las prácticas en los entornos formativos”. En la Escuela Agraria N°1 concurren 376 estudiantes que desarrollan sus prácticas en una huerta, un vivero y, además, aprenden sobre la cría de animales. El 60% de la producción se destina al comedor de la escuela, mientras que el 40% restante se comercializa. El programa “Más ATR” tiene como objetivo que las y los estudiantes de toda la Provincia puedan continuar sus trayectorias educativas con igualdad de oportunidades a través de clases presenciales a contraturno y los sábados que implican el fortalecimiento de las áreas más críticas para quienes requieran afianzar contenidos o rendir materias previas. Posteriormente el intendente Cascallares y el titular de la cartera educativa nacional también recorrieron las obras de un nuevo jardín de infantes ubicado en la intersección de las calles Mazzini y Tapín, en la localidad de Glew. De la jornada participaron también el jefe de Asesores del Ministerio de Educación, Mario Caputo; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología del municipio, Sergio Pianciola; el jefe Regional del Municipio de Almirante Brown, Leonardo Lafflito; la jefa Distrital, María Inés Centurión, y el delegado Municipal de la localidad de Glew, Guillermo Antoniani, entre otras autoridades.

