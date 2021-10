ANSES: quiénes cobran el plus de $10.126 en octubre y cómo anotarse

Fernanda Raverta, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), afirmó que el Complemento Mensual para el Salario Familiar se pagará a partir de octubre a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas hasta la categoría D y quienes cobran la Prestación por Desempleo. esta medida “tiene que ver con una decisión del Presidente de la Nación, de pensar en cómo ayudar y acompañar a las familias de los trabajadores asalariados”. Además dijo: “Ustedes saben que se hace un enorme esfuerzo de complementos alimentarios para las familias que no tienen trabajo registrado con la Tarjeta Alimentar y con la Asignación Universal por Hijo”. Según dijo en radio,. Además dijo: “Ustedes saben que se hace un enorme esfuerzo de complementos alimentarios para las familias que no tienen trabajo registrado con la Tarjeta Alimentar y con la Asignación Universal por Hijo”. Casi 2 millones de beneficiarios que figuran como titulares de asignaciones familiares ante ANSES, va a tener un complemento mensual que, en este caso, va a duplicar la asignación familiar. “Hoy, un trabajador que tiene un hijo y cobra por ingreso familiar hasta $78 mil de salario, es decir un trabajador rango 1, cobra $5.063 de asignación familiar. Bueno, en octubre va a cobrar $10.126 por cada uno de sus hijos”, detalló Raverta. Asimismo aclaró: “Esto significa que ninguna de las asignaciones de trabajadores con ingresos familiares hasta $78 mil pesos y monotributistas A, B y C; va a ser menor a $10.126. Y los del rango 2, que cobran entre 78 mil y 105 mil (monotributo categoría D) también cobrarán $6830”. ANSES: quiénes cobran la Asignación Familiar por Hijo Trabajadores en relación de dependencia y quienes cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Trabajadores monotributistas

Personas que cobren la Prestación por Desempleo

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante

Jubilados y pensionados Cuáles son los requisitos para acceder Del titular: Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en la página web. Informar un lugar de cobro (ya sea a través de Atención Virtual o en una oficina con turno previo)

Del hijo: Ser menor de 18 años, soltero y residir en el país

Del hijo con discapacidad: Sin límite de edad. Ser soltero, viudo, divorciado, separado legalmente y residir en el país. Tener la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES Asignación Familiar por Hijo: cómo realizar el trámite Verificar que la información personal y familiar esté al día en mi ANSES. En caso de que falte presentar algo, podés hacerlo por Atención Virtual o bien en una oficina con turno previo y la documentación necesaria (en original y copia) Recordar realizar un trámite previo, si tenés un hijo con discapacidad Revisar que los datos de tu banco o lugar de cobro estén registrados de manera correcta. En caso de necesitar modificarlos, podés cambiar tu banco mediante la Atención Virtual

