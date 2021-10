Estiman que para fin de año estén vacunados todos los mayores de 3 años

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, destacó el avance de la vacunación en niños y adolescentes en el país. Además, estimó en que “antes de fin de año todas las personas mayores de 3 años de la Argentina” podrían “haber iniciado y completado su esquema”. La funcionaria resaltó que en el país casi el 90% de los mayores de edad ha recibido al menos la primera dosis contra el coronavirus y más del %65 ya tiene las dos aplicaciones, por lo que en muchas provincias ya hay libre acceso a los inoculantes. “Estamos trabajando para que durante octubre la gran mayoría de los adolescentes hayan iniciado el esquema y para que dentro de 28 días puedan completarlo, por lo que va a avanzar rápidamente”, explicó en conversación con Radio 10. La titular de la cartera de Salud precisó que “lo mismo ocurrirá con los niños y las niñas”, ya que el Estado cuenta “con un stock de vacunas” disponibles para ellos, pero aclaró que primero se llamará a “los priorizados, con factores de riesgo”. Actualmente, el único inoculante que recibió la aprobación por parte de la ANMAT para su uso pediátrico es el del laboratorio chino Sinopharm, que fue autorizado por el organismo para menores de entre 3 y 11 años. El Gobierno decidió otorgar esta habilitación teniendo en cuenta los resultados de ensayos clínicos de fase 1 y 2 realizados en niños en China y Emiratos Árabes, así como la experiencia de Chile donde se aplica la fórmula de otra empresa, pero que tiene igual plataforma. La propia Vizzotti confirmó recientemente que esta vacuna comenzará a ser aplicada a partir del 12 de octubre en los menores de 11 años, con prioridad en aquellos que poseen algún factor de riesgo. “Tenemos la expectativa de avanzar fuerte para que antes de fin de año todas las personas mayores de 3 años de la Argentina tengan la posibilidad de haber iniciado y completado su esquema”, manifestó la funcionaria.

