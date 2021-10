Insaurralde: “Queremos que los estudiantes tengan todos la oportunidad de realizar su viaje”

El jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, respaldó el programa de Reactivación del Sector Turístico, presentado por el gobernador Axel Kicillof, que incluye un subsidio de 30.000 pesos para viajes de egresados. “Queremos que los estudiantes de la Provincia tengan todos la oportunidad de realizar su viaje de egresados y que a la vez esto sea un impulso para la reactivación del sector turístico bonaerense”, destacó el funcionario en un comunicado. El viernes último Kicillof presentó el programa, que beneficiará a 220.000 alumnos del último año de colegios secundarios de gestión estatal y privada. Se trata de viajes y paquetes por hasta 30.000 pesos por estudiante, para viajar en febrero, marzo y abril próximos a destinos bonaerenses ya sea en la costa atlántica, lagos o destinos rurales. A la vez, el mandatario bonaerense anunció la eximición del impuesto del inmobiliario a hoteles y alojamientos turísticos desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021; afirmó que su administración destinará 1.000 millones de pesos para acompañar las fiestas populares y contó que se lanzó la aplicación Recreo para Apple y Android, con el propósito de fomentar las actividades culturales y turísticas, con promociones y descuentos. En ese marco, Insaurralde analizó que se trata de medidas “muy importantes” y detalló que “el subsidio para viajes de egresados abarca transporte de larga distancia y alojamientos, rubros que vieron afectada su actividad por la pandemia”. “El gobierno de la provincia de Buenos Aires invierte para acompañar al sector productivo y acelerar la reactivación de la economía bonaerense”, concluyó Insaurralde. Desde el Gobierno provincial se precisó que las agencias estudiantiles que estén registradas según la Ley Nº 25.599 podrán inscribirse en el registro y, luego, ofrecer los paquetes con todo incluido: alojamiento, traslados, comida y seguros. Así, cada grupo de alumnos podrá contratar la agencia que desee libremente con viajes que serán de 4 días y 3 noches o de 3 días y 2 noches, “pudiendo contratar adicionales libremente por fuera del programa” (o sea más días, excursiones o salidas de todo tipo). Entre los objetivos del programa se destacaron que se acompaña la reactivación e impulsa el turismo contra-estación; desarrolla nuevos destinos para el público joven; fortalece la identidad bonaerense y la revinculación social y afectiva de los jóvenes bonaerenses. (Télam)

