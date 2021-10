Avanza la vacunación de niños y adolescentes de entre 12 y 17 años en todo el país

La vacunación contra el coronavirus de niños y adolescentes de entre 12 y 17 años avanzará esta semana en todo el país con la distribución de más de un 1,6 millones de dosis de Pfizer por parte del Gobierno nacional, se informó oficialmente. La cantidad exacta a repartirse será de 1.625.130, que llegaron en dos tandas: 848.250 unidades el miércoles pasado y 776.880 el jueves. Las vacunas de Pfizer continuarán arribando hasta fin de año para completar los 20 millones de dosis, según el contrato firmado por el Gobierno nacional. Según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponderán 628.290 dosis; a la Ciudad de Buenos Aires 108.810; a Catamarca 15.210; a Chaco 43.290; a Chubut 22.230; a Córdoba 134.550; a Corrientes 39.780; a Entre Ríos 49.140 y a Formosa 22.230. En tanto, a la provincia de Jujuy le corresponderán 28.080 dosis; a La Pampa 12.870; a La Rioja 14.040; a Mendoza 71.370; a Misiones 45.630; a Neuquén 23.400; a Río Negro 26.910; a Salta 51.480; a San Juan 28.080; a San Luis 18.720; a Santa Cruz 12.870; a Santa Fe 126.360; a Santiago del Estero 35.100; a Tierra del Fuego 5.850 y a Tucumán 60.840. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta la tarde de ayer se distribuyeron 60.347.704 dosis en todo el territorio, mientras que las vacunas aplicadas suman 53.949.420 y de ese total, 30.164.710 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 23.784.710 cuentan con el esquema completo de inmunización. El Gobierno bonaerense envió ya más de 13 mil turnos para aplicar la primera dosis a niños de entre 3 y 11 años y casi 400 mil para la segunda dosis a menores de 30 años, a la vez que el 93,18 por ciento de los bonaerenses mayores de 60 años ya recibieron el esquema completo de vacunación contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires. Ese porcentaje equivale a 2.476.463 personas del total de inscriptos, mientras que quedan pendientes 131.403. En el segmento de 18 a 59 años con comorbilidades el 84,80 por ciento ya tiene las dos dosis, y en la misma franja sin comorbilidades alcanzó el 62,94 por ciento. En el sector de jóvenes de entre 12 y 17 años con condiciones de riesgo el 57 por ciento recibió el esquema completo de inmunización, que representan a 133.868 adolescentes y 53.481 sólo la primera. En el personal docente y no docente el 89,15 ya fue inoculado con las dos dosis, y en el personal de seguridad alcanzaron el esquema completo el 75,43 por ciento. Según el último informe del Gobierno provincial, el total de vacunas aplicadas en territorio bonaerense llegaba hoy a 20.851.309, de las cuales 11.595.939 corresponden a la primera dosis y 9.255.370 a la segunda. Por su parte, niñas y niños de 3 a 11 años comenzaron a recibir la vacuna en la ciudad de Córdoba y el martes se comenzarán a aplicar las dosis en el interior para esa franja etaria, informó el Gobierno provincial. Todos los menores que son inoculados requieren de una inscripción previa por parte de un adulto responsable y la posterior confirmación del turno. En la provincia de Córdoba se aplicaron, desde que comenzó la campaña de vacunación, 4.588.394 dosis a la población en general, de las cuales 2.470.518 corresponden a primeras dosis, y 2.020.465 a personas que completaron el esquema con ambos componentes de la vacuna asignada a cada uno. Esto significa que de la población total de mayores de 18 años están vacunados con dos dosis el 73% de los cordobeses adultos. Además, hay 62.818 personas de entre 12 y 17 años que recibieron al menos una dosis, de las cuales 28.899 ya completaron el esquema de vacunación. En tanto, el operativo de vacunación contra el coronavirus en la provincia de Santa Fe se reanudará el martes con la aplicación de dosis de Sinopharm a niños de 11 años que poseen factores de riesgo, además de adolescentes de 17 años sin comorbilidades que serán inmunizados con Pfizer, indicó hoy el Ministerio de Salud del distrito. Durante el fin de semana largo no abrieron los vacunatorios de Santa Fe debido a que no hubo -según registros- personas que cumplieran el intervalo necesario entre la primera y la segunda dosis. El martes se reanudarán las actividades con los chicos de 11 años que poseen comorbilidades y también habrá vacunación de adultos con primeros y segundos componentes, mientras que los adolescentes, los de 17 años que no poseen factores de riesgo serán inoculados con unidades de Pfizer, en tanto se continúan las aplicaciones a quienes poseen comorbilidades, en esos casos con la vacuna Moderna. Desde que se inició el operativo de inmunización, la provincia recibió desde la Nación 4.644.200 dosis de las diferentes vacunas, de las cuales aplicó hasta ahora 4.497.296, lo que representa el 96,84%. De ese total, 2.452.921 corresponden a primeras dosis, en tanto 2.044.375 santafesinos ya poseen el esquema completo. La ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chahla, informó que llegaron a la provincia 75.200 dosis de la vacuna Sinopharm para la inmunización de niños de 3 a 11 años, y pidió a los adultos que se inocule a esa población. En tanto, llegaron también al depósito central del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) 38.250 dosis del segundo componente de Sputnik V que permitirán inmunizar, a partir del martes 12 de septiembre, a todas las personas que se vacunaron con el primer componente hasta el 19 de agosto. Tucumán recibió hasta el momento 2.260.275 dosis de vacunas, de las cuales se aplicaron 1.851.252 -lo que significa el 81,9% del total-, y de esa cifra 1.070.172 corresponden a la primera dosis y 781.080 a la segunda dosis.

