La mitad de la población argentina completó su esquema de vacunación con dos dosis

La mitad de la población completó esquemas de vacunación contra la Covid-19, lo que representa un total de 23.067.539 personas que alcanzaron la cobertura con las dos dosis previstas en el Plan Estratégico de Vacunación, informó el Ministerio de Salud. “Seguimos trabajando para llegar a cada argentino y argentina”, publicó Salud en su cuenta oficial de la red social Twitter, acompañando el logro en el Plan de Vacunación, al tiempo que se informaba en un comunicado de esa cartera que “entre hoy y mañana llegarán” al país “1.625.130 dosis de la vacuna Pfizer”. “Llegarán al país entre mañana y el jueves 1.625.130 dosis de la vacuna Pfizer, como parte del Plan Estratégico de Vacunación que el Gobierno nacional lleva adelante para combatir el coronavirus”, indicó un comunicado del ministerio que conduce la ministra Vizzotti. De acuerdo a lo informado, un primer cargamento llegará este miéroles a las 16 en un vuelo de American Airlines con un total de 848.250 dosis”, mientras que “el jueves una aeronave de la misma compañía aterrizará a las 11.30 con las restantes 776.880 aplicaciones”. Según el Monitor Público de Vacunación, hasta este martes se distribuyeron 57.733.014 dosis de vacunas en todo el territorio, mientras que las vacunas aplicadas suman 52.938.454. De ese total, 29.870.915 personas fueron inoculadas con la primera dosis y 23.067.539 cuentan con el esquema completo de inmunización. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, celebró que “el 50% de los argentinos y argentinas tiene su esquema de vacunación completo” y agradeció a la población por “la confianza en las vacunas”. Más de 23 millones de argentinos completaron su esquema de vacunación. “Esto es una realidad gracias a la confianza de la población en las vacunas y al trabajo de las y los vacunadores”, escribió Vizzotti en un tuit en el que también expresó su satisfacción por la perspectiva de poder inmunizar a los niños y niñas. “Antes de fin de año todos los mayores de 3 años tendrán su vacuna disponible”, dijo la titular de la cartera de Salud. En tanto, 160.290 dosis de la vacuna de Pfizer comenzaron a ser distribuidas a todas las jurisdicciones del país, entrega que se completará el miércoles, con el objetivo de continuar con el Plan Estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno nacional para combatir el coronavirus, se informó oficialmente. Según el criterio dispuesto la cartera sanitaria, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponderán 63.180 dosis; a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10.530; a Catamarca, 1.170; a Chaco, 4.680; a Chubut, 2.340; a Córdoba, 12.870; a Corrientes, 3.510, y a Entre Ríos, 4.680. Por su parte, Santa Fe recibirá12.870 dosis;Mendoza, 7.020;Tucumán, 5.850;Santiago del Estero, 3.510;Formosa, San Juan, Jujuy y San Luis, 2.340; Tierra del Fuego,Santa Cruz,La Pampa yLa Rioja, 1.170;Misiones y Salta, 4.680; Neuquén y Río Negro, 2.340.

Both comments and pings are currently closed.