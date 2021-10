De Pedro: “La oposición bloqueó cuatro leyes a favor de la gente”

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, criticó este martes a la oposición por no dar quórum en la Cámara de Diputados y se quejó por bloquear cuatro leyes “a favor de la gente“. “Hoy la oposición bloqueó cuatro leyes a favor de la gente”, escribió de Pedro en su cuenta de Twitter, donde explicó que “después de acompañarlas en comisiones, faltaron a la sesión con excusas”. “La verdad es que nuevamente cedieron al interés y al privilegio de unos pocos por encima de los argentinos y las argentinas”, disparó el titular de la cartera de Interior. De Pedro acompañó las declaraciones con un flyer que reseña palabras del presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Máximo Kirchner, quien había manifestado que “hoy tenían la oportunidad, no había un solo tema, había cuatro causas justas“, y refirió que “estaba todo muy claro, ahí están parte de las organizaciones que han construido estas leyes”. “Vuelvo a decirlo: etiquetado, las personas en situación de calle y derechos a las trabajadoras y trabajadores de la vid. ¿Tan difícil era sentarse hoy a sesionar?”, enumeró Kirchner. Fuentes parlamentarias señalaron que el objetivo es poder concretar una sesión especial el próximo miércoles para tratar estos proyectos de ley.

