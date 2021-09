Cristina Fernández de Kirchner reiteró que existe un “blindaje mediático” a Macri

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reiteró sus críticas a lo que consideró un “blindaje mediático” para el exmandatario, Mauricio Macri, una situación que contrapuso a la “persecución” sufrida por su familia durante los años posteriores a su gestión. La Vicepresidenta recordó que en 2016 publicó una carta titulada “No es mi mamá, es tu papá y vos también”, en respuesta a lo que señaló como una “denuncia ridícula” que el gobierno de Cambiemos había hecho contra su madre, Ofelia Wilhelm, quien falleció en abril de 2019. “Bueno… la verdad es que me quedé corta: era tu papá, eras vos y tu mamá también”, planteó Fernández de Kirchner desde su cuenta de Twitter, al referirse a Macri. La vicepresidenta citó una nota publicada este lunes por el diario Ámbito Financiero en la que se sostiene que Gianfranco Macri, hermano del exmandatario, declaró como propio en 2016 un fideicomiso -de nombre Quiñel Trust, radicado en Liechtenstein- que alcanzaría los 25 millones de dólares, cuando su verdadera titular era Alicia Blanco Villegas, madre de Mauricio y Gianfranco. Ese medio periodístico afirma que accedió a documentos de conformación de fideicomiso, que tienen como primera beneficiaria a Blanco Villegas, como también a información contenida en una causa del fuero Penal Económico en la que se incorporó esa evidencia como prueba nueva de hechos ilícitos. Al respecto, diputados del Frente de Todos (FdT) volvieron a acusar al expresidente de haber hecho “trampa” para beneficiar a su familia cuando eliminó por decreto el artículo que impedía a sus parientes ser beneficiados por la ley de blanqueo de capitales sancionada en 2016. La vicepresidenta comparó esa revelación de Ámbito Financiero con la “estrategia de persecución” sufrida por su familia, al citar una nota del diario Clarín, del 15 de noviembre de 2016, titulada “La abuela, las hijas, el yerno, los nietos: todos los Kirchner denunciados en la Justicia”. “Mirá cómo titulaba Clarín aquella falsa denuncia. Si hasta llegaron a enfermar a mi hija”, señaló la vicepresidenta en referencia a la salud de Florencia Kirchner, quien debió realizar distintos tratamientos. Al trazar la comparación, Fernández de Kirchner expresó: “Para la familia Macri… una larga historia de blindaje mediático que continúa hasta hoy”.

Both comments and pings are currently closed.