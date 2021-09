Jubilación anticipada: qué se necesita para acceder

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, anunciaron hoy la implementación de un plan de jubilaciones anticipadas para personas que cuenten con los 30 años de aportes requeridos por ley, les faltan cinco años o menos para alcanzar los límites de edad y se encontraban desocupadas al 30 de junio de 2021. “Se trata de un acto de justicia, de saldar una deuda que tenía la Argentina”, dijo Manzur al presentar la iniciativa en el Museo del Bicentenario, junto a los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro. “Es un acto de justicia, saldar una deuda” JUAN MANZUR “Mandemos un aplauso al presidente Alberto Fernández, quien dio la instrucción para que esto se ponga en marcha, porque tiene claro hacia dónde vamos. En momentos muy difíciles, el Presidente mantuvo firme el timón del barco. Somos un equipo”, dijo Manzur al anunciar la medida. También, recordó al expresidente Néstor Kirchner, quien al principio de su Presidencia lanzó la primera moratoria jubilatoria con Alberto Fernández como jefe de Gabinete: “Miren las vueltas de la vida y cómo esto se continúa”. El ministro coordinador también destacó la labor de Raverta y el compromiso de un “equipo de trabajo que piensa en cerrar brechas, generar oportunidad y también en saldar deudas”. “Estamos construyendo una política que da respuesta a un problema que tenemos las argentinas y argentinos”, dijo Fernanda Raverta. Al respecto, Raverta señaló que se trata de una medida que apunta a quienes “tienen 30 años de aporte, que no le deben nada al Estado, han aportado pero les falta la edad” y que hoy, “a partir de la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), van a tener la posibilidad de jubilarse”. “Somos un Gobierno que reconoce que, ante la dificultad, hay que ponerse inteligentes, a pensar como salir. Ante la dificultad, hay que pensar soluciones concretas que permitan una vida digna a esos compatriotas que necesitan de la intervención del Estado”, señaló la titular de la Anses. Manzur: “En momentos muy difíciles, el Presidente mantuvo firme el timón del barco”. Los requisitos • Según se informó oficialmente, la jubilación anticipada alcanzará a varones de entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años, a quienes garantizará la cobertura social y el 80 por ciento del haber que le corresponda mientras se llega a la edad dispuesta por la ley. • Una vez alcanzada la edad jubilatoria requerida -60 años las mujeres y 65 años los varones- estas personas pasarán a percibir el 100 por ciento del haber de forma automática. • Con esta medida, la Anses prevé que entre 20 y 30 mil ciudadanos y ciudadanas podrán jubilarse en 2021, con un haber promedio de 50.000 pesos. • Según la proyección, realizada por el organismo, el 85 por ciento de los beneficiarios son varones que se desempeñaron, mayormente, como trabajadores industriales, sector que sufrió una gran caída en el empleo durante el período 2016-2019. La jubilación anticipada alcanzará a hombres de entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años. Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado a madres Los detalles de la jubilación anticipada se brindaron en el marco de un acto en el Museo del Bicentenario, con motivo de la entrega de las primeras jubilaciones por Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado a madres de todo el país. La medida fue implementada por el gobierno nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández y, según las primeras estimaciones de Anses, permitiría a unas 155 mil mujeres acceder a la jubilación. De hecho, el acto en sí fue escenario para que un grupo de mujeres que habían dedicado buena parte de su vida a tareas de cuidado recibieran simbólicamente de mano de los funcionarios las resoluciones de sus jubilaciones. Según las primeras estimaciones de Anses, la medidapermitiría a unas 155 mil mujeres acceder a la jubilación Manzur, hacia el final de su discurso, se refirió a una de ellas, quién le deseó éxitos en la gestión como jefe de Gabinete y dijo pedirle a Dios “que lo ayude”. “Yo no le dije nada, pero ahora le voy a decir en público. Ojalá que Dios nos ayude, nos dé una manito, porque nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene”, añadió el jefe de Gabinete. En la actualidad, son más de 80 mil las mujeres que iniciaron su jubilación con esta política que, según se expresó oficialmente “visibiliza y repara una desigualdad histórica y estructural” en la distribución de las tareas de cuidado, “reconociendo y valorando el tiempo que destinaron y destinan a la crianza de sus hijas e hijos”.

