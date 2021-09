Kulfas en respuesta a Boudou: “Nos encantaría contar con la situación macroeconómica que él tenía cuando era ministro”

En respuesta a las críticas del ex vicepresidente a la gestión económica actual, Matías Kulfas, dijo que al Gobierno de Alberto Fernández le “encantaría contar con la situación macroeconómica” que atravesaba la Argentina cuando Amado Boudou estuvo a cargo del ministerio de Economía El ministro de Desarrollo Productivo expresó en declaraciones a radio AM 750: “Tenemos que tener en cuenta la situación en la que Argentina se encuentra. A mí me encantaría contar con la situación macroeconómica que tenía la Argentina cuando Amado Boudou fue ministro de Economía, que había claramente una situación fiscal, externa y de reservas en el Banco Central”. En ese marco, el funcionario apuntó: “Hoy la realidad lamentablemente es distinta, porque pasó (el ex presidente Mauricio) Macri y pasó la pandemia”. Este martes, Boudou apuntó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, por la contudente derrota del Gobierno en las PASO, al afirmar que la visión del funcionario nacional “fue en el sentido contrario de lo que le fue señalando” el presidente Alberto Fernández. Al respecto, Kulfas subrayó: “Nos ha tocado equilibrar una macroeconomía muy golpeada, y al mismo tiempo generar los mecanismos de reactivación productiva, industrial, de políticas de ingreso. En eso estamos trabajando”. Sobre la contudente derrota del Ejecutivo nacional analizó: “Hubo mucha gente que nos había acompañado en 2019 y que no nos acompañó en esta elección. Nuestro desafío es que sí nos acompañen en el mes de noviembre”. “Tenemos claro el rumbo, alejarse de las políticas de especulación financiera que se dieron durante el gobierno de Mauricio Macri”, sentenció. Sobre versiones que apuntaban a cambios en el Gabinete nacional, declaró: “Mi lugar depende del Presidente, en ningún momento estoy aferrado a ninguna silla”. “El Presidente es quien elige a sus colaboradores, los ministros somos colaboradores del Presidente, con funciones específicas. El presidente toma la decisión de cuando designarnos y cuando hacer cambios”, finalizó.

