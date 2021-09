Alberto Fernández y Cascallares inauguraron la histórica obra de República Argentina

El presidente de la Nación, Alberto Fernández y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguraron la histórica obra de pavimentación de la avenida República Argentina, en la localidad de Ministro Rivadavia. La jornada se llevó adelante en el cruce de la avenida República Argentina y 25 de Mayo, donde Fernández y Cascallares recorrieron el nuevo asfalto que tiene una extensión total de 4 kilómetros, junto con el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Durante el acto, Fernández anunció además la puesta en marcha de 25 obras en 14 provincias del país, que se suman a las 2.500 que actualmente están en marcha, por una inversión de 9.390 millones de pesos. “La política debe trabajar para hacer la vida más vivible y mejor. Estas obras, como la de la pavimentación de República Argentina, son parte de un plan integral para el desarrollo de la obra pública, con la que generamos más industria y trabajo. Terminar una obra como esta tiene que ver directamente con mejorar la calidad de vida de todos y todas”, sostuvo Alberto Fernández al tomar la palabra. En esa línea, remarcó que “nada es más importante que el trabajo y nada nos preocupa más que eso, porque gobernar es crear trabajo, lo decía Perón, y lo repetimos siempre”. “Es importante expresar que lo que está en juego en noviembre es el futuro de todos nosotros para que Argentina se ponga de pie. En las elecciones no interrumpamos la marcha que empezamos. Lo que hicimos mal, lo corregiremos. Lo que no hicimos, lo haremos, y los errores que cometimos, no se volverán a repetir. Por favor no condenemos al país al retroceso”, añadió. Cascallares, por su parte, enumeró que “antes de recorrer la histórica obra de pavimentación de la República Argentina, junto al presidente Alberto Fernández, Gabriel (Katopodis) y Sergio (Massa) estuvimos en el Parque Industrial, que da trabajo a más de 10.000 vecinos y vecinas, pasamos por Camino de Cintura, donde se está realizando el Viaducto de Ruta 4 y pasamos por la Universidad Nacional Guillermo Brown, donde se están construyendo las primeras aulas”. “Quiero agradecer enormemente la visita y el apoyo constante. Desde Almirante Brown vamos a seguir trabajando enormemente para que nuestro proyecto político pueda seguir avanzando”, enfatizó el jefe comunal. Por otra parte, Katopodis sostuvo que actualmente están en marcha 2.300 obras en toda la Argentina, además de las 25 que anunciamos hoy. “Para los vecinos de Brown el futuro de la patria es que nuestros pibes puedan salir adelante y vivir mejor, tener tranquilidad y paz después de tanto agite. Ese futuro es el que estamos y vamos a seguir construyendo”, apuntó. Finalmente, Massa, subrayó que “ver transformada esta avenida es un sueño cumplido para estar cada vez un poquito mejor”. “Estamos acelerando un camino que empezamos a recorrer hace dos años. Somos el gobierno que va a cambiar los planes sociales por trabajo”, aseveró. Cabe mencionar que las 25 obras a iniciar forman parte de la gestión de la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, incluyendo al Plan Argentina Hace; del ENOHSA, AySA y de Vialidad Nacional, y se distribuyen en las siguientes 14 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán Previamente, las autoridades recorrieron junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la empresa Ball Corporation en el Parque Industrial de Burzaco, ubicada en Luis María Drago 2520, la cual realizó en los últimos días una importante inversión para instalar una cuarta línea de producción de enlatados. Ball Corporation es una compañía de capitales americanos con presencia en la Argentina desde 1995 como productor de envases de aluminio para bebidas. La misma emplea a 220 trabajadores de manera directa y 600 de manera indirecta, y es proveedor de empresas como Cervecería Quilmes, CCU, Coca Cola, Cepas Argentinas, Monster y Speed, entre otras. Por parte de la empresa estuvieron presentes el director Comercial, Andrés Agnello; el gerente de RRHH, Mariana Scarpato; el gerente de Producción, Mariano Antunez; el gerente asistente de Producción, Andrés Roig; el gerente de Administración y Finanzas, Diego González. Asimismo, de forma virtual, las autoridades mantuvieron una conversación por videoconferencia con el presidente de Ball desde Brasil, Carlos Pires y su vicepresidente, Fauze Villatoro. De la jornada en Ministro Rivadavia participaron también la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi; el secretario de Prensa y Comunicación, Juan Pablo Biondi; el secretario del Interior de la Nación, José Lepere, y la subsecretaría de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública, Cecilia Larivera. También el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Agustín Simone; el Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ariel schale; la diputada nacional María Rosa Martínez; el diputado nacional Federico Fagioli, y la diputada bonaerense Cristina Vilotta. Finalmente dijeron presente, respetando todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento social, los intendentes e intendentas de la Tercera Sección, entre ellos Mayra Mendoza (Quilmes), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Alejandro Granados (Ezeiza), Marisa Fassi (Cañuelas), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso), además de funcionarios de todas las áreas del Municipio de Almirante Brown, entre otras autoridades. Detalles de la obra de República Argentina Esta importante obra, articulada con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, incluye cuatro kilómetros de asfalto, mejora hidráulica completa con la colocación de más de 2.200 metros de cañerías y ductos, veredas, nuevas paradas de colectivos, semáforos e instalación de luminarias con tecnología LED a lo largo de toda la traza. En este sentido, este histórico avance contempla la pavimentación de varios tramos en barrios de las localidades de Ministro Rivadavia, Claypole, Longchamps y Glew. Un primer tramo va desde Espora hasta la calle Santa Fe, el cual cuenta con una calzada de nueve metros de ancho, además de la colocación de un semáforo en el cruce con Espora, iluminación con tecnología LED y veredas laterales. El segundo se extiende desde la avenida Juan B. Justo hasta 25 de Mayo, también con un ancho de nueve metros de calzada, veredas e iluminación. En este caso, la obra incluye paradas de colectivo y dos obras hidráulicas para mejorar el saneamiento en toda la zona: pluviales entre Gabino Ezeiza y Juan B. Justo y entre Juan B. Justo y el arroyo. Finalmente, el tercer tramo va 25 de Mayo hasta Hugo del Carril y el asfalto incluye una doble calzada con separador en el medio, veredas e iluminación, además de demarcación horizontal y vertical con cartelería y saneamiento hidráulico.

Both comments and pings are currently closed.